La Juventus blinda Bremer: manca solo l’ufficialità per il rinnovo| CM.IT

Trattativa ormai definitiva in casa Juventus per Gleison Bremer: presto la firma sul nuovo contratto

Dopo Locatelli e Gatti, la Juventus blinda anche Gleison Bremer con il rinnovo di contratto.

Le parti – come raccolto da Calciomercato.it – hanno ormai raggiunto l’intesa per il prolungamento annuale del difensore brasiliano. L’ex Torino, espletate le ultime formalità, firmerà presto un nuovo accordo dal 2027 (attuale contratto) al giugno 2028. Per Bremer anche un piccolo ritocco d’ingaggio rispetto ai 5 milioni di euro netti attuali, superiore ai 9 milioni lordi. Prolungamento utile per Giuntoli e Manna, oltre che per allontanare le sirene dalla Premier League, per spalmare gli emolumenti del nazionale verdeoro, uno degli alfieri dello scacchiere di Allegri (con 1524 minuti è il giocatore più impiegato dal tecnico bianconero) in questa prima parte di stagione.

Per Bremer 17 presenze in campionato e un gol all’attivo, con un rendimento importante e sempre all’altezza della situazione. Dopo il brasiliano la dirigenza della Continassa approfondirà nelle prossime settimane i discorsi per gli altri big Chiesa, Vlahovic, Rabiot e Szczesny oltre a Rugani.