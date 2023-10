Juve, annuncio UFFICIALE: c’è la firma sul nuovo contratto

La Juventus annuncia la firma fino al 2028: è finalmente arrivata la firma sul nuovo contratto con i bianconeri

Ora è arrivata l’ufficialità: Federico Gatti si è legato alla Juventus sino al 2028. Il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo contrattuale del difensore centrale.

L’annuncio è arrivato direttamente dal calciatore intervenuto sul canale Twitch della Juventus. Un rinnovo di cui ormai mancava solo l’ufficialità, visto che vi avevamo riportato come la firma del giocatore nato a Rivoli fosse ormai vicinissima, annunciando quindici giorni fa un nuovo, ultimo, decisivo incontro tra la società bianconera e l’entourage del difensore. Oltre al rinnovo, fino al 2028, è previsto inoltre un notevole aumento dell’ingaggio, con uno stipendio da 1,5 milioni di euro a stagione.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal club:

“Siamo felici di annunciare che Federico Gatti ha rinnovato il contratto che lo lega alla Juventus, fino al 30 giugno 2028. Fede, acquistato a gennaio 2022, è entrato nella squadra l’estate successiva, e subito ha saputo conquistare tutti. La sua cifre principali sono l’abnegazione e l’umiltà: passo dopo passo, Gatti è diventato un giocatore che già ora – dopo poco più un anno – è fondamentale per la squadra in campo e per il gruppo fuori dal campo. La sua voglia di migliorarsi è continua, così come continui sono i suoi progressi: basti pensare alle sue ultime prove in campo, coronate con il gol nel Derby prima e con una grande partita a San Siro poi”.