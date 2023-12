Esonero Pioli, partita decisiva: “Ha stancato qualcuno”

Il Milan di Stefano Pioli attraversa una fase delicata e contro il Sassuolo servirà una pronta reazione. Intanto arriva un annuncio sul futuro dell’allenatore

Continua a mancare la continuità nell’economia della stagione del Milan, che vive una fase piuttosto particolare dopo l’ultima delusione rimediata in trasferta sul campo della Salernitana nel weekend che ha preceduto le festività natalizie.

2-2 all’Arechi, acciuffato peraltro in un modo rocambolesco, che ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri, che hanno visto la propria squadra perdere ulteriori punti da chi precede in classifica. Una classifica che non sorride particolarmente, e che vede i rossoneri distanti ben 11 punti dalla vetta occupata dai rivali cittadini dell’Inter.

A tutto ciò si uniscono anche i tanti infortuni che continuano a falcidiare la squadra. Un’attenuante quella dei problemi fisici, che aleggia intorno al nome del sempre criticato Stefano Pioli. È infatti un periodo caldo quello che sta attraversando l’allenatore rossonero, che solamente un paio di stagioni fa condusse il Diavolo al titolo, e che ora si ritrova a lottare per il proprio futuro.

Calciomercato Milan, Sassuolo decisivo per Pioli: l’annuncio in diretta

Non sono mancate critiche feroci nei confronti dell’operato di Pioli lungo tutta questa prima parte di stagione, con annesse speculazioni su quello che potrà essere il futuro del tecnico, associato anche ad un eventuale esonero.

A tal proposito ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha parlato Nando Orsi, che ha fatto riferimento al futuro del tecnico milanista anche in relazione alla prossima gara di Serie A contro il Sassuolo: “Partita decisiva per Pioli ma anche per Dionisi, anche il Sassuolo sta facendo male”.

Su Pioli nello specifico ha aggiunto: “La società si percepisce che non ha grande fiducia. Se non fai risultati e non sei convincente… In generale qualcosa è successo. Mi sembra che Pioli stia dove merita ma sembra più aver stancato qualcuno”.