Calciomercato Inter, da Sanchez a Sensi: le uscite di gennaio

A gennaio, la dirigenza nerazzurra cercherà nuovi profili sul mercato ma prima bisogna fare spazio. Ecco i nomi delle possibili cessioni in casa Inter.

Tra pochi giorni si aprirà la sessione di mercato invernale e l’Inter, che al momento guida la classifica di Serie A, cercherà nuovi rinforzi da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Ma prima di muoversi con il mercato in entrata, bisogna fare spazio e salutare alcuni componenti della rosa. Primo fra tutti, Alexis Sanchez. Il cileno, tornato in estate a Milano, ha da subito dovuto fare i conti con i problemi fisici, non potendo, quindi, essere a disposizione della squadra. Viste le poche certezze, il ‘Nino Maravilla’ potrebbe essere il primo degli addii. Nonostante ancora non ci siano certezze, così come abbiamo specificato in una nostra esclusiva, la pista araba al momento rimane la più calda per il numero 70 nerazzurro. L’Inter nel frattempo prosegue con la caccia all’attaccante, indipendentemente dalla situazione di Alexis Sanchez.

Punto interrogativo anche per quanto riguarda il futuro di Stefano Sensi. Nonostante la voglia di rimanere in nerazzurro, il centrocampista non è riuscito a riconquistarsi la sua Inter. Il classe 1995 ha totalizzato circa 30 minuti in tre partite, quindi, ad oggi, si aprono le strade della cessione, considerando anche la scadenza del suo contratto, fissata per giugno 2024. L’ex Samp interessa a diversi club di Serie A, in particolare al Genoa, Cagliari e Salernitana. Quest’ultima potrebbe tentare il colpo, visto il ritorno di Sabbatini, grande estimatore del centrocampista. Infine, anche Lucien Agoume è sempre più vicino all’addio. Deciso e convinto a rimanere a Milano, il giovane centrocampista ha trovato un’importante competizione nel suo reparto e i numeri relativi al suo minutaggio parlano chiaro. Solamente 4 minuti in questa stagione. Ed è difficile che in futuro possa trovare più spazio. Sulle orme del classe 2002 francese ci sarebbe il Bari in Serie B. Il club, infatti, sembrerebbe talmente interessato da provare a convincere il ragazzo già a gennaio. Al momento, quindi la volontà del giocatore è fondamentale. Secondo quanto si apprende, Lucien non ha intenzione di lasciare l’Inter per approdare ad una lega inferiore rispetto alla Serie A.