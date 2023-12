Zirkzee, regalo di Natale: subito in una big

Joshua Zirkzee è la rivelazione del campionato, il salto in una big come regalo di Natale che arriva dal mercato: la destinazione

Otto gol e quattro assist finora tra campionato e Coppa Italia, con un rendimento in crescendo e con margini di miglioramento potenzialmente sconfinati. Se il grande architetto dello splendido Natale del Bologna, sorprendentemente al quarto posto e in zona Champions, è Thiago Motta in panchina, in campo il volto copertina è senza dubbio quello di Joshua Zirkzee.

Il centravanti olandese, classe 2001, scuola Bayern Monaco, aveva già dato modo di mostrare le sue doti nella scorsa stagione. Ma la sua crescita e maturazione ora stanno arrivando ai massimi livelli e in questa annata sta esplodendo, tra gol a ripetizione, giocate di altissima scuola, mezzi tecnici e fisici impressionanti. Inevitabilmente, tutti gli occhi sono su di lui e ci stanno già pensando le grandi squadre, a mettere le mani su quello che sembra essere il centravanti del futuro, un potenziale crack.

Zirkzee, il regalo di Natale più gradito: la corsa scudetto lo aspetta

In Italia, Zirkzee è già finito nel mirino di Juventus, Milan e Inter e non solo. Soprattutto i rossoneri, sembrerebbero intenzionati a fare sul serio e ad accaparrarselo.

Zirkzee sarebbe, tra le rivelazioni del campionato di quest’anno, il giocatore che più di tutti meriterebbe il salto di qualità. L’eventuale passaggio al Milan dell’olandese, nel consueto sondaggio di Calciomercato.it su ‘X’, è votato al 53,5% dai partecipanti. Ha fatto molto bene fin qui anche Gudmundsson del Genoa, attenzionato dalla Roma, trasferimento votato dal 21,1%. Meno preferenze per il passaggio di Buongiorno alla Juventus e di Colpani all’Inter.