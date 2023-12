Salernitana, da Dia a Bonazzoli: le trattative in entrata e in uscita a gennaio

Fanalino di coda in classifica, la Salernitana a gennaio dovrà muoversi in un mercato ricco di insidie e difficoltà

Non sarà semplice il compito di Walter Sabatini, neo direttore generale della Salernitana, chiamato a risollevare le sorti di una squadra in difficoltà sotto tutti i punti di vista.

Quello della Salernitana sarà, giocoforza, un calciomercato invernale “in attivo” come ha annunciato nelle scorse settimane il presidente del club granata Danilo Iervolino, evidenziando i grandi sforzi economici compiuti nei primi due anni di gestione con un passivo di circa trenta milioni secondo l’ultimo bilancio. Ecco perché il compito del neo direttore generale Walter Sabatini sarà ancora più arduo.

Due anni fa si ritrovò a costruire un instant team per centrare la miracolosa salvezza poi ribattezzata “del 7%”, ingaggiando ben dieci calciatori nel giro di poche settimane. Ora, invece, prima di investire sul mercato bisognerà incassare, ecco perché tanto passerà per le cessioni dei pezzi pregiati di casa granata.

Calciomercato Salernitana, i nomi per gennaio

Il primo nome in ottica uscite è quello di Boulaye Dia. Da giocatore simbolo dei granata a caso di mercato, il senegalese a gennaio prenderà parte alla Coppa d’Africa con il Senegal e e quasi sicuramente cambierà maglia.

Cederlo non sarà semplicissimo proprio a causa della competizione che lo attende, ma le squadre interessate non mancano. Tra queste c’è l’Eintracht Francoforte, pronto a pagare la clausola da 21 milioni di euro. Altro nome caldo è quello di Pasquale Mazzocchi che piace al Napoli ma anche all’Aek Atene mentre Lassana Coulibaly è nel mirino del Torino e di diversi club di Premier League. Poi potrebbero esserci altri addii, tra cui quelli di Bronn, Lovato, Sambia e Botheim.

In entrata la Salernitana opererà poco, ma con attenzione: si cercherà di puntellare un organico le cui potenzialità sono state espresse solo a singhiozzo. In attacco potrebbe tornare dal prestito al Verona Federico Bonazzoli, tra i protagonisti due anni fa, proprio dopo l’arrivo di Walter Sabatini. Occhio anche a un possibile asse di mercato col Napoli: gli azzurri, come detto in precedenza, hanno messo nel mirino Mazzocchi mentre Iervolino da tempo spera di poter portare in granata Demme oltre a Gaetano.