Giuntoli sfida il Napoli: 20 milioni per aggiudicarselo a gennaio

Dopo averlo battuto sul campo, Cristiano Giuntoli sfida nuovamente il Napoli anche sul mercato: 20 milioni per portarlo alla Juventus

Il primo tassello che ha fatto crollare il meraviglioso castello chiamato Napoli di Aurelio De Laurentiis è stato l’addio di Cristiano Giuntoli. Il dirigente toscano aveva l’offerta della Juventus, società di cui è tifoso da quando era bambino e che ha rappresentato il coronamento di un’intera carriera.

Il suo addio ha portato poi anche a quello di Luciano Spalletti, che ha fatto crollare definitivamente l’intera struttura. Dal dominio della scorsa stagione, i partenopei sono diventati una squadra normale e la distanza dai bianconeri è già di 13 punti. Dopo la vittoria ottenuta nello scontro diretto, la Juve è pronta a battere il Napoli anche sul mercato: Giuntoli avrebbe un piano per consegnare il giovane talento a Massimiliano Allegri.

Un’occasione chiamata Cherki: la Juventus prova a battere la concorrenza del Napoli

In Francia c’è una squadra in grande crisi ed è l’Olympique Lione, che quest’anno ha chiamato Fabio Grosso per guidare la squadra per poi esonerarlo poco dopo. Tra le fila dei transalpini, però, si starebbe aprendo un’occasione di mercato che avrebbe catturato l’attenzione di Giuntoli: si tratta di Rayan Cherki.

Secondo quanto rivelato dal giornalista ed esperto di mercato Ekrem Konur, Juventus e Napoli sarebbero tra i club interessati al 20enne francese per la finestra di gennaio. Cherki è salito all’attenzione dei grandi club europei da quando di anni ne aveva solamente 15 e già mostrava doti tecniche non indifferenti con l’OL. Ora, potrebbe lasciare la Francia per una cifra tra i 20 e 25 milioni di euro.

Cristiano Giuntoli potrebbe avere la carta giusta per battere la concorrenza: il pressing sempre più insistente dell’Aston Villa per Samuel Iling Jr può consegnare un tesoretto di 20 milioni di euro ai bianconeri. Tra le società interessate a Cherki ci sarebbe anche il Crystal Palace, che potrebbe disporre delle risorse necessarie per accontentare l’OL. Insomma, la Serie A nelle prossime settimane potrebbe accogliere un altro baller, un giocatore elettrico capace di creare situazioni pericolose dal nulla. Juve e Napoli ci sono.