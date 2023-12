Top player rifiuta la Juventus: il (doppio) motivo spiazza tutti

Un big del Barcellona continua ad essere particolarmente cercato all’estero. Idea anche per la Juve ma c’è un problema

Juventus e Barcellona sono due top club molto spesso accostati in termini di calciomercato. Non sono mancati affari e trattative, o presunte tali, negli ultimi anni tra Torino e la Catalogna.

Ancora una volta l’asse potrebbe scaldarsi con un nome che nel recente passato ha fatto gola alla compagine bianconera, che attualmente è in lotta per lo scudetto alle spalle dell’Inter che fa l’andatura.

La stagione della Juventus è certamente positiva, mentre non arrivano notizie del tutto incoraggianti dal punto di vista strettamente del mercato con un nome in ballo da Barcellona. ‘ElNacional.cat’ fa il punto della situazione sul brasiliano Raphinha, esterno offensivo che nel suo periodo di militanza blaugrana ha sempre offerto un rendimento piuttosto altalenante.

I numeri di quest’anno non sono neanche particolarmente malvagi con 3 gol e 7 assist in totale tra coppa e campionato, eppure il suo futuro resta in bilico.

Calciomercato Juventus, Raphinha rifiuta due offerte: spuntano i bianconeri

La testata iberica sottolinea come Raphinha continui ad essere ricercato dall’estero. Xavi non sarebbe del tutto soddisfatto ed anche Laporta sarebbe stanco, motivo per cui il brasiliano è stato inserito nella lista dei cedibili.

Al Camp Nou hanno bisogno di entrate e con questa cessione potrebbero ottenere una notevole quantità di denaro anche se appare difficile recuperare i 60 milioni investiti nel 2022. Al momento non è arrivata alcuna offerta definitiva per l’ex giocatore del Leeds anche se è stato collegato ad una big in particolare come la Juventus.

Ci sono stati contatti tra il numero 11 ed alcuni club che volevano conoscere la sua disponibilità a cambiare aria. La prima squadra a contattare i suoi rappresentanti è stata proprio la Juventus che voleva migliorare l’attacco di Allegri. Risposta però negativa vista anche la differenza di ingaggio potenziale rispetto a quanto percepito al Barça. Ha quindi apprezzato l’interessamento dei bianconeri, ma questa opzione non è stata presa in considerazione anche a causa della mancata partecipazione alle coppe. Rifiutato anche l’Aston Villa di Emery.