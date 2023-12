“Riflessioni”: Roma, clamoroso ribaltone Mourinho

Il portoghese ha aperto alla permanenza sulla panchina giallorossa, ma il suo contratto è ancora in scadenza a giugno

Focus sulla Roma nella diretta Twitch di Tv Play. Argomento principe, ovviamente, il rinnovo o meno di José Mourinho.

Il portoghese ha spalancato un portone alla permanenza in giallorosso, previo prolungamento del contratto che scade alla fine di questa stagione. I Friedkin, però, “non sono sicuri di Mourinho“, come ha dichiarato a Tv Play da Federico Nisii, speaker di ‘Teleradiostereo’.

“La proprietà non è sicura dell’andamento intrapreso – le sue parole – L’assenza dei Friedkin alla cena di Natale ha fatto molto rumore. Mourinho è pronto sposare anche una Roma più ridimensionata, tuttavia il club sta facendo delle riflessioni. Mourinho rappresenta una sorta di appiglio di grandezza, ma si stanno affrontando dei problemi economici”.

Da Mourinho, che stando alle informazioni di Calciomercato.it è vicino al rinnovo, il focus si sposta su Paulo Dybala che pure nella Capitale ha confermato di essere molto fragile: “Il problema più serio quest’anno – sottolinea Nasii – è stato però traumatico, ovvero causato dalla botta subito nella gara contro il Cagliari. Mentre l’ultima volta si è stirato facendo una copertura difensiva”.

Va detto, però, che a gennaio ci sarà un incontro con gli agenti di Dybala per discutere della possibilità di un rinnovo.

Parentesi finale sul Milan, che proprio non riesce a uscire dalla crisi: “Se può dare una mano Ibrahimovic? Deve essere una risorsa e non un tutor, un punto di riferimento per tutti e non un garante di qualcun altro al di sopra della testa dell’allenatore”, ha concluso Nasii.