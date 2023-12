Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 24 dicembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 24 dicembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Su tutti e tre i principali quotidiani sportivi nazionali le tematiche centrali non possono che arrivare dalla giornata di Serie A che si è conclusa ieri sera col posticipo Roma-Napoli. La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata in particolare alla vittoria dell’Inter in casa contro il Lecce per 2-0: ‘Testa tosta’ titola la rosea che sottolinea come Bisseck e Barella abbiano steso i giallorossi. In basso ‘Vlahovic è tornato’, mentre in taglio alto ‘Pioli sul filo, Conte sullo sfondo’, in riferimento alla delicata situazione di casa Milan. ‘Ride Mou’ sul lato col successo giallorosso per 2-0 contro il Napoli.

Roma che è protagonista anche del taglio alto del ‘Corriere dello Sport’ con “Roma magnifica”. A centro pagina campeggia un ‘detta Legge’ che vale per l’Inter, mentre in basso i problemi del Milan con Pioli e ‘Ibra che indaga’.

La prima di ‘Tuttosport’ è invece incentrata sulla Juventus ed in particolare sul gioiellino Yildiz con un titolone di rilievo che recita “Nel segno di Alex”. In taglio alto invece il Torino con “Toro d’Europa? Se vinci a Firenze”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 24 dicembre 2023

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, domenica 24 dicembre 2023.

All’estero in Spagna su ‘As’ spiccano le parole del gioiellino Endrick, mentre in alto viene segnalata la vittoria sofferta dell’Atletico. Su ‘L’Equipe’ ‘Final Gagnant’, mentre in taglio alto le vicende relative all’Arsenal e a Griezmann.