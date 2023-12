Roma, Tiago Pinto ammette: “Non possiamo scegliere”

La Roma si appresta ad affrontare il mercato di gennaio e il general manager Tiago Pinto ha svelato alcuni dettagli tutt’altro che trascurabili

Si avvicina la finestra invernale di calciomercato e la Roma dovrà fare ancora i conti con le difficoltà finanziarie, ma Tiago Pinto prova a rassicurare i tifosi giallorossi.

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio della sfida tra Roma e Napoli, il general manager della Roma Tiago Pinto ha dribblato la questione relativa ai bilanci di fine anno che, a suo avviso “si fanno a fine stagione”. Il dirigente portoghese infatti ricorda che “l’anno solare mette insieme due stagioni diverse” ecco perché “non è questo il momento di fare bilanci”.

La speranza dei tifosi della Roma è di chiudere il 2023 all’Olimpico con una vittoria nella sempre sentitissima sfida col Napoli: “Sarebbe importante anche per questo bilancio. La corsa Champions andrà avanti fino alla fine”. Tiago Pinto ricorda che ci sono tante squadre che “stanno facendo bene” tra cui il Bologna che “sta meritando” anche se “è ancora molto presto per sapere chi si qualificherà”.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Tiago Pinto

Tra i nomi accostati finora alla Roma c’è quello di Leonardo Bonucci. Pinto ha ammesso che “c’è un reparto dove siamo in insufficienza numerica per i problemi che abbiamo avuto” ma allo stesso tempo Pinto ricorda che ci sono “alcuni paletti importanti che non ci permettono di andare al mercato e scegliere chi vogliamo in assoluto”.

C’è tempo secondo Tiago Pinto: “Dobbiamo ragionare. I nomi usciti? Non faccio commenti, ne escono tanti, magari uno alla fine viene beccato”. Infine, sul rinnovo contrattuale di Mourinho il dirigente giallorosso non si è nascosto: “La palla è nostra in questo momento, ma queste cose si discutono nella sede e nel momento giusti”.