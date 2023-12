Roma-Napoli, Mazzarri in ansia: Lobotka KO per infortunio

Roma-Napoli, Lobotka è stato costretto ad uscire anzitempo a causa di un infortunio. Ecco cosa è successo

Il secondo tempo dell’Olimpico è cominciato così come era terminata la prima frazione di gioco. Pur non riuscendo sempre a creare trame di gioco “pulite”, Roma e Napoli stanno creando i presupposti per andare a segno in svariate circostanze.

Oltre al contenuto tecnico, però, ad animare la sfida tra i giallorossi e gli Azzurri sono anche altre variabili. Tra queste, impossibile non menzionare la componente infortuni. A farne le spese è stato questa volta Stanislav Lobotka. Il centrocampista di Mazzarri, infatti, dopo essersi accasciato a terra, è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a tornare in panchina al 55′. Il classe ’94, che si stava facendo apprezzare per aver imbastito una serie di trame di gioco importanti, è stato costretto a ritornare in panchina a causa di un problema all’addome.

Come evidenziato da DAZN, quello che ha spinto Lobotka a chiedere il cambio non è uno stop di naturale muscolare; si tratta, piuttosto, di un problema al fianco sinistro. Questo è il motivo per il quale, in panchina, lo staff medico azzurro ha applicato del ghiaccio sull’addome del calciatore, le cui condizioni saranno comunque valutate nel corso delle prossime ore. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno novità in tal senso.