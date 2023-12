Proteste veementi ed espulsione: il labiale di Marcenaro in Inter-Lecce

L’Inter vince contro il Lecce ma non sono mancati gli episodi arbitrali dubbi: nel finale espulso Banda, il labiale di Marcenaro

L’Inter batte anche il Lecce, non senza qualche sofferenza, e si riporta a +4 dalla Juventus. Due a zero il risultato finale con le reti di Bisseck nel primo tempo e Barella nella ripresa.

Tra le due reti non è mancato l’episodio dubbio con il calcio di rigore assegnato al Lecce e poi tolto per un presunto tocco di braccio di Carlos Augusto. Prima ancora, in occasione della punizione da cui è scaturita la rete di Bisseck, proteste nerazzurre per la mancata espulsione di Gonzalez dopo il tocco di braccio che poteva costare il secondo giallo.

Espulsione che poi è arrivata nel finale di gara per Banda, sanzionato da Marcenaro per una protesta troppo accesa. Il rosso è stato estratto nei minuti finali della gara ed è stato lo stesso arbitro a spiegare ai giocatori del Lecce il motivo: “Mi ha mandato a quel paese tre volte” la frase che Marcenaro ha detto ai calciatori salentini come si capisce dalle immagini.

Inter-Lecce, espulsione Banda: c’è il labiale dell’arbitro

Un cartellino rosso che non è andato già all’esterno del Lecce che ha continuato a protestare anche dopo la spiegazione del direttore di gara.

L’arbitro però non ha cambiato idea ed ora bisognerà attendere quel che ha riportato nel referto per capire quante giornate di squalifica avrà e se la veemente protesta post espulsione può portare ad un aumento dei turni di stop.