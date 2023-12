Marotta tra rinnovi e mercato: “Non vogliamo illudere nessuno”

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato di mercato, Lautaro Martinez ed altro prima della sfida al Lecce

Subito in campo. Dopo il ko in coppa Italia contro il Bologna, l’Inter ospita il Lecce nel turno natalizio della Serie A.

L’amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, ha parlato a ‘Sky’, affrontando vari temi. Si parte dalla gara: “La Coppa Italia è stato un episodio, ha lasciato sicuramente amarezza. Tornando al campionato, per noi è importante fare punti ma ancora di più dare prestazioni positive. Il grande problema, nostro come di tante altre squadre, sono gli infortuni: il calendario è compresso e le difficoltà sono gestionali”.

Inevitabile ovviamente fermarsi anche sul ko di Lautaro Martinez: “Merita i complimenti di tutto e lo stimo sia come calciatore che come uomo. Merita di essere citato tra i migliori d’Europa e come capitano, ma sarebbe riduttivo pensare che l’Inter possa dipendere da un giocatore solo. Certo la mancanza di Lautaro si farà sentire”.

Calciomercato Inter, Marotta su rinnovi e sostituto di Cuadrado

Archiviato l’argomento campo, si passa al mercato con rinnovi da formalizzare e il sostituto di Cuadrado da trovare, con Buchanan che sembra essere vicino.

Marotta da questo punto di vista afferma: “Per i nostri, siamo orgogliosi che così tanti vogliamo rimanere con noi, è motivo di soddisfazione. Non abbiamo e non avremo problemi, arriveremo senza ansia. Per il sostituto di Cuadrado stiamo verificando cosa offre il mercato. Dobbiamo cercare un sostituto e sono ottimista nel dire che troveremo la soluzione giusta, congrua al concetto di sostenibilità. Non vogliamo illudere: non possiamo fare investimenti importanti. Faremo quel che possiamo, ma lo faremo”.