Lavezzi e il ricovero in ospedale: le ultime dall’Argentina

Giorni difficili per il ‘Pocho’ Lavezzi, ricoverato in un centro di recupero: le condizioni dell’ex attaccante del Napoli e della nazionale argentina

Sono giorni di apprensione per Ezequiel Lavezzi, trasportato in ospedale mercoledì per il ferimento all’addome e la frattura della clavicola dei giorni scorsi.

Gli accertamenti hanno escluso aggressioni dei familiari o amici per l’attaccante del Napoli, che adesso è ricoverato in Argentina in un centro di recupero come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Lavezzi è seguito da un team di medici e deve ritrovare l’equilibrio psico-fisico nell’arco dei prossimi tre mesi. L’ex nazionale argentino dovrà sottoporsi quindi a una drastica cura e per questo servirà il suo assenso nelle prossime ore. La clinica che ospita il ‘Poco’ si trova a Boulogne sur Mer, località sulla costa del Rio de la Plata in Argentina.

C’è grande riserbo intorno alle condizioni e su quanto accaduto nei giorni scorsi in Uruguay, precisamente a Punta del Este, dove si trova la villa che è anche la residenza estiva di Lavezzi. Per il ‘Pocho’ adesso inizia una delle partite più importanti della sua vita per cercare di ritrovare la necessaria stabilità e serenità.