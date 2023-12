I conti sono un disastro: la big rischia l’esclusione dalla Champions

Per l’UEFA, la situazione economico-finanziaria del club è disastrosa nonostante l’attivo di oltre 300 milioni registrato a settembre. Ecco tutti i dettagli

Nuovo possibile ‘terremoto’ nel calcio. La big rischia di essere esclusa dalla prossima Champions, edizione 2024/2025, ma anche dalle successive.

A dare questa notizia è il quotidiano tedesco ‘Die Wielt’ e parliamo di una delle ‘grandi’ del calcio europeo in prima linea sulla questione Superlega. Ovvero il Barcellona, i cui conti vengono giudicati disastrosi. A tal punto che l’UEFA, contro la quale la società presieduta da Laporta – come il Real di Perez – sta conducendo una vera e propria battaglia politico/economica, potrebbe infliggere una maxi sanzione che prevederebbe l’esclusione di “due-tre anni” dalla massima competizione europea per club. Sarebbe nel caso quasi un invito a nozze in ottica Superlega, ma questa è un’altra storia…

Per l’UEFA, sottolinea ‘Die Welt’, lo stato finanziario del Barça è “un disastro”. A settembre i catalani hanno registrato un utile netto di 304 milioni di euro, ma le norme finanziarie dell’organismo presieduto da Ceferin considerano come determinanti solamente le vendite che si riferiscono direttamente al business del calcio.

In quei trecento e passa milioni di attivo, invece, il Barcellona ha incluso altre operazioni quali la vendita dei futuri diritti televisivi o altri incassi derivanti da operazioni di marketing. Le spese del club, poi, non corrispondono tutte a entrate cosiddette ‘straordinarie’. Il processo UEFA contro i blaugrana è ancora in corso.