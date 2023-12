Frosinone-Juve, Di Francesco amaro e orgoglioso. E su Huijsen glissa, ma conferma

Eusebio Di Francesco commenta la sconfitta contro la Juve allo Stirpe e glissa – ma conferma – sull’interesse per Hujsen

Eusebio Di Francesco commenta la partita persa contro la Juventus nonostante un’ottima prestazione, tra l’amarezza e la soddisfazione per l’ennesima gara di qualità, ma anche una richiesta di mercato alla società.

Nel postpartita il mister del Frosinone ha commentato così in conferenza stampa: “Non siamo stati aiutati da certi episodi, non ho potuto fare dei cambi nel finale. Dopo Lirola oggi siamo senza terzini, è ufficiale. Abbiamo cercato di rimediare, siamo partiti forse un po’ timorosi, non puliti come avremmo voluto ma siamo saliti alla distanza. C’è stata una gran parata di Szczesny, siamo arrivati in ritardo su delle chiusure concedendo il cross con gente forte di testa. Oggi ha esordito anche Lusuardi, che viene da un campionato diverso e non di prima squadra, secondo me ha fatto un’ottima partita. Poteva uscire prima sul gol ma ha affrontato bene la gara. Magari avrei voluto fare dei cambi diversi in attacco, ma c’erano gli slot e avevamo problemi sugli esterni. Peccato, perché avremmo meritato di più ma la Juve ti fa male e non puoi permetterti questi errori”.

Di Francesco su Huijsen: “Non so niente, ma mi piace”

Per il Frosinone continua il momento poco fortunato: “Come risultati è il momento più delicato, ma come prestazioni siamo venuti fuori sempre alla grande. Sono stato insoddisfatto della prima mezz’ora ma ci sta, una squadra non abituata al doppio impegno, con tanti giovani, poi preferirei meno complimenti e qualche punto in più. Ma dobbiamo essere fidciosi, pensando che stiamo facendo cose straordinarie. Affrontare la Juve con questa mentalità è impensabile, invece l’abbiamo fatto senza problemi. Peccato per i gol presi nel finale. L’attenzione è la cosa su cui sto battendo, nel calcio è un attimo che ti distrai. Il calcio vive di attimi, di istanti e cose veloci e il nostro pensiero è stato un po’ lento. I difensori saltano con l’attaccante che però è stato più bravo. Vorrei metterci anche del positivo. Perché cambiano i punti non la prestazione, per me è l’assurdità del giornalismo, che non concepisco, l’obiettività nel leggere certe situazioni“.

Poi su Soule, anche lui non al meglio nel finale: “L’ho visto meno brillante, aveva i crampi , se l’acesse detto prima l’avrei potuto cambiare. Sta anche qui la crescita, nel comunicare”. Nel finale la domanda di Calciomercato.it su Huijsen, giovane difensore della Juve che il direttore Angelozzi nel prepartita ha praticamente annunciato: “Io non so niente. ll reparto ha necessità, anche sulle fasce laterali, soprattutto. Oggi avevamo solo quattro difensori. Se mi piace? Lo valuterò, è un prospetto interessante”.