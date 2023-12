Conferme su Huijsen: la Juve lo cede in Serie A

Il promettente difensore olandese ha debuttato lo scorso ottobre in casa del Milan. Da gennaio vestirà un’altra maglia

Huijsen sta per lasciare la Juventus. In queste ore il club bianconero sta chiudendo l’operazione con club di Serie A. Si tratta del Frosinone, come noto ormai da giorni.

Il difensore olandese classe 2005 ha debuttato lo scorso ottobre contro il Milan (12′ per lui) e in questa prima parte di stagione ha sempre fatto parte della prima squadra di Allegri. Per lui, però, Giuntoli e soci hanno in programma un percorso di crescita in stile Barrenechea,Soule e Kaio Jorge.

Non a caso andrà a farsi le ossa proprio in ciociaria, nella squadra di Di Francesco rivelazione del campionato insieme al Bologna e che ieri ha buttato fuori il Napoli dalla Coppa Italia sbancando il ‘Maradona’ con uno storico 4-0. A proposito di giovani e di Juve, Yildiz rimarrà invece a Torino nonostante il forte interesse dalla Premier.