Sirene brasiliane per Kaio Jorge, Juve e calciatore hanno le idee chiare | CM.IT

La scorsa settimana Kaio Jorge ha trovato il suo primo gol in Serie A, proprio mentre in Brasile si parla di un possibile ritorno in patria del giocatore

L’impresa di ieri sera in casa del Napoli ha dimostrato ancora una volta come i successi del Frosinone non siano più una favola, ma una realtà concreta. Il 4-0 al Maradona e la conseguente qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia hanno certificato la bontà del progetto portato avanti da Maurizio Stirpe, Guido Angelozzi ed Eusebio Di Francesco.

La squadra ciociara ha trovato la giusta alchimia tra esperienza e gioventù, rendendo ancora più appetibili sul mercato calciatori che sin qui avevano faticato ad imporsi. Uno degli esempi più lampanti in tal senso è forse rappresentato da Kaio Jorge, prelevato in prestito dalla Juventus.

Palmeiras su Kaio Jorge: la Juve non apre

Reduce da due annate tormentate dal grave infortunio al ginocchio, il 21enne brasiliano in casa del Lecce ha trovato il suo primo gol in Serie A. Al di là della rete, il dato più importante riguarda la continuità d’impiego del ragazzo, titolare nelle ultime due partite in campionato.

Un aspetto che non è sfuggito agli estimatori dell’ex Santos, come testimoniano le recenti indiscrezioni dal Brasile su un interessamento del Palmeiras. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, in questo momento né la Juventus, né il calciatore sembrano propensi a cambiare aria a gennaio. Ogni discorso sul futuro è ad oggi prematuro.

Togliere Kaio Jorge da un ingranaggio così perfetto rischierebbe infatti di rallentarne la crescita, economica e sportiva. A meno di clamorosi colpi di scena, il matrimonio tra ciociari e attaccante brasiliano proseguirà fino al termine della stagione.