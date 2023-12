DIRETTA Serie A, Bologna-Atalanta 0-0 e Torino-Udinese 0-0 | Fischio d’inizio LIVE

Dopo il lunch match Frosinone-Juventus, si giocano le due gare delle 15 valide per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A

Il sabato della diciassettesima giornata del campionato di Serie A procede spedita e, per le partite delle 15, scendono in campo Bologna-Atalanta e Torino-Udinese.

I rossoblu dell’allenatore Thiago Motta vivono un momento di forma straordinaria e sono reduci dalla vittoria, ottenuta nei supplementari, negli ottavi di finale della Coppa Italia sul campo dell‘Inter capolista di Simone Inzaghi per 2-1: decisive le reti di Beukema e Ndoye su doppio assist di Zirkzee. Nel mentre, hanno sconfitto la Roma di José Mourinho nella precedente giornata di campionato, 2-0 il risultato finale. Di contro, i bergamaschi guidati in panchina da Gian Piero Gasperini hanno battuto con un rotondo 4-1 la Salernitana di Pippo Inzaghi lunedì scorso nel monday night. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-ATALANTA

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lucumi; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A:

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 41; Juventus 40*; Milan 32; Bologna 28; Napoli e Fiorentina 27; Atalanta 26; Roma 25; Lazio* 24; Torino 23; Monza 21; Lecce 20; Frosinone 19*; Genoa 19*; Sassuolo* 16; Cagliari e Udinese 13; Empoli* 12; Verona 11; Salernitana 8

I granata dell’allenatore Ivan Juric vivono un momento felice e sono reduci dalla vittoria casalinga ottenuta contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, decisiva la rete di Duvan Zapata nel primo tempo. Di contro, i bianconeri di Gabriele Cioffi sono stati raggiunti in rimonta dal Sassuolo di Alessio Dionisi nel turno precedente, ma la zona calda della classifica resta ad un passo e la situazione non è per niente serena, visto che la vittoria manca dal 4 novembre scorso: 1-0 in casa del Milan, gol di capitan Pereyra. Calciomercato.it vi offre la cronaca del martch dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-UDINESE

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Soppy, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

UDINESE (3-5-2): Silvestri; João Ferreira, Kabasele, Pérez; Ebosele, Samardžić, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi

