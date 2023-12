Dalla debacle col Frosinone alla firma di Osimhen, Meluso on fire: “Un passo importante”

Le parole di Mauro Meluso ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio della sfida tra Roma e Napoli

Una gara di cruciale importanza quella che tra pochi istanti partirà all’Olimpico. Vero e proprio spartiacque invernale del cammino in campionato delle due compagini, Roma e Napoli si affrontano in un match mai banale.

Sono diversi i temi della vigilia in casa Napoli. Dalla brutta sconfitta patita in Coppa Italia contro il Frosinone all’ufficialità del rinnovo di Osimhen. A tal proposito, ecco quanto dichiarato dal direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ai microfoni di DAZN:

“Questa brutta sconfitta in Coppa Italia ci darà uno stimolo in più; non ci siam riconosciuti, ripartiamo con impeto. Stasera faremo una partita accorta sotto il profilo dell’attenzione. Rinnovo Osimhen? Nei dettagli non entro. Fa solo piacere che Osimhen abbia rinnovato. Il club ha fatto un passo importante verso un calciatore importantissimo, che aveva piacere nel continuare il suo rapporto con il Napoli. Non è mai venuto meno all’impegno così come tutti i suoi compagni. Per Elmas, invece, c’è un accordo ancora non siglato con il Lipsia, dovrebbe essere ceduto con il club tedesco.”