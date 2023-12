“Carriera finita”: scoppia il caos durante Inter-Lecce

Durante il primo tempo di Inter-Lecce scoppia la bufera con un nerazzurro che potrebbe chiudere la sua carriera

Senza Lautaro Martinez l’Inter sta facendo fatica nel match casalingo contro il Lecce. Partita equilibrata con i nerazzurri che mantengono il pallino del gioco e i salentini che non risparmiano qualche sortita offensiva per mettere in apprensione la retroguardia guidata da Sommer.

Per i padroni di casa almeno due buone palle gol capitate sui piedi di Arnautovic: nel primo caso, l’austriaco ha trovato pronto il riflesso di Falcone, mentre nella seconda azione è stato l’ex Bologna a fallire clamorosamente una palla gol a tu per tu con l’estremo difensore del Lecce.

Una doppia chance sprecata che non è passata inosservata, così come la continua gestualità del numero 8 nerazzurro che ha allargato le braccia ad ogni occasione sfumata ed è parso particolarmente nervoso.

Inter-Lecce, Arnautovic cacciato via: “Carriera finita”

Ecco allora che il centravanti austriaco è stato preso di mira sui social dai tifosi dell’Inter. In molti su X hanno criticato Arnautovic, fino a chiedere il suo addio immediato alla formazione nerazzurra.

C’è chi pensa che le sue prestazioni scadenti siano dovute al malocchio e chi, invece, critica la società per il suo acquisto: “Arnautovic, Correa, ma che li sceglie i giocatori”. In generale sono tanti a criticare le occasioni da gol fallite dall’attaccante che è invitato in maniera chiara ad andare via: “Vattene”.

Ma c’è anche chi vede nella gara di oggi un crocevia fondamentale per la sua esperienza da calciatore. Così ecco la sentenza senza appello: “Se non segna ogni, Arnautovic ha finito la sua carriera all’Inter”.

Ecco alcuni tweet:

Io vorrei non dire cattiverie su Arnautovic ma qui tra i due sono io l'unica a fare lo sforzo — Ser John Moleskine 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Mottalemi) December 23, 2023

No vabbè qualcuno tolga il malocchio ad arnautovic non è possibile — Cotoletta di pollo🤍 (@CotoletteP) December 23, 2023

Non è credibile la scarsezza di #Arnautovic — ollolo (@lallallerio) December 23, 2023

Arnautovic li sta palesemente sabotando o non si spiega — alessandra (@_alessandra27_) December 23, 2023

FUORI ARNAUTOVIC VATTENE VIA #InterLecce — fran (@jackiescinema) December 23, 2023

Quanti se ne è già mangiati Arnautovic — ag (@galimba21) December 23, 2023

Svegliati Arnautovic svegliati — Piero Ausilio (@PieroAus) December 23, 2023

Se Arnautovic non segna oggi, ha finito la sua carriera all’Inter#InterLecce — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 23, 2023

No ragazzi Arnautovic è spaventoso — Sul carro di Spiaze 🍋 (@CarroSpiaze) December 23, 2023

Arnautovic , Correa…ma chi sceglie i giocatori? #Arnautovic — orlando pasquini (@orlapasq) December 23, 2023