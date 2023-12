Arnautovic sbaglia ancora: la reazione di Inzaghi stavolta è diversa

Arnautovic a secco anche dopo il primo tempo del match di campionato tra Inter e Lecce: la reazione di Inzaghi e del pubblico di San Siro

Ancora a secco Marko Arnautovic in campionato con la maglia dell’Inter dopo il ritorno l’ultima estate a Milano.

L’ex centravanti del Bologna aveva deluso contro i felsinei mercoledì nell’eliminazione ai supplementari in Coppa Italia e per il momento le cose non migliorano neanche nel match di Serie A del Meazza contro il Lecce. Prima il gran riflesso di Falcone sulla girata di prima intenzione sfruttando l’assist da parte di Mkhitaryan, successivamente sul servizio di Barella il nazionale austriaco cicca malamente il pallone davanti al portiere ospite. Un errore grossolano che conferma una prima parte di stagione finora da dimenticare per Arnautovic con la casacca nerazzurra. Il 34enne attaccante gioca questo pomeriggio in coppia con Thuram vista l’assenza di capitan Lautaro Martinez ed è andato a segno soltanto con il Benfica nel rocambolesco 3-3 di Champions League.

Inter-Lecce, Inzaghi e la curva caricano Arnautovic dopo l’errore

Simone Inzaghi non perde però la fiducia in Arnautovic, a differenza della sfida di Coppa Italia dove si era arrabbiato con l’austriaco.

A parte le occasioni sprecate, stavolta i movimenti e la prestazione complessiva dell’ex Bologna stanno convincendo il tecnico, che dalla panchina lo ha più volte applaudito e caricato. E anche il pubblico di San Siro si schiera al fianco del numero 8, con la Curva Nord che gli ha dedicato un coro quasi per confortarlo e per sostenerlo in questo momento certamente non facile. Intanto, oltre a Inzaghi e ai tifosi nerazzurri, Arnautovic incassa pure la fiducia della dirigenza di Viale della Liberazione che ha allontanato un possibile ritorno sul mercato nel reparto d’attacco.