Tesoretto improvviso per Zirkzee: scelto il doppio colpo per la Juve

I bianconeri sono pronti a mettere a segno due colpi: un centrocampista e un attaccante. La decisione è stata presa

Il titolo della Juventus ha fatto registrare un’impennata del 16% nella giornata di ieri una volta che la Corte di Giustizia dell’Unione si è espressa in merito alla Superlega.

Un risultato al quale non si assisteva da quasi tre mesi, un risultato che fa chiaramente ben sperare per il futuro. Un futuro che Giuntoli sta programmando guardando con forza al calciomercato. I bianconeri, reduci da un’estate complicata, sono così pronti a tornare protagonisti, con acquisti che permetteranno alla squadra di alzare l’asticella. A gennaio l’obiettivo è quello di riuscire a mettere le mani su Kalvin Phillips del Manchester City. Serve un rinforzo per ovviare alle assenze di Pogba e Fagioli e il centrocampista inglese appare essere la soluzione migliore.

Calciomercato Juventus: i tifosi scelgono Thuram e Zirkzee

In estate, poi, si farà sul serio, con acquisti importanti. Agli utenti di X, che seguono il profilo di Calciomercato.it è stato così chiesto chi dovrebbe essere il grande colpo estivo dei bianconeri.

Ad ottenere il maggior numero dei voti sono stati Khéphren Thuram del Nizza e Joshua Zirkzee del Bologna. Entrambi hanno ottenuto il 33,3% delle preferenze. Se la Juventus decidesse davvero di provare a prendere il centrocampista e l’attaccante l’esborso non sarebbe inferiore agli 80 milioni di euro.

📊SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x📊 Effetto #Superlega per la #Juventus, con il titolo che sale in borsa e #Giuntoli che programma il futuro: quale dovrebbe essere il grande colpo in estate per i bianconeri❓ 📲RT, VOTA e COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 22, 2023

Sia per Thuram che per Zirkzee bisogna fare i conti con la concorrenza della Premier League. Sull’attaccante olandese, poi, ci sono anche Inter, Napoli e soprattutto Milan. Sarà, dunque, un 2024 davvero caldo per il calciomercato italiano. Per quanto riguarda il sondaggio proposto da Calciomercato.it, in terza posizione si è piazzato Boniface, con il 19,4%; all’ultimo Colpani. Sul talento del Monza, come è noto, c’è anche il forte interesse da parte dei nerazzurri.