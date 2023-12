Stangata UFFICIALE: sconfitta a tavolino e maxi squalifica

Mano pesante del giudice sportivo che infligge ben 21 giornate di squalifica e la sconfitta a tavolino: che stangata

Mano pesante del giudice sportivo che ha deciso di sanzionare in maniera dura due società per quanto accaduto dentro e fuori il terreno di gioco.

Una situazione che si ripete praticamente ogni settimana e che questa volta ha visto protagoniste due squadre del campionato Juniores della Provincia di Piacenza. La gara tra Turris e Riverniviano è durata appena 27 minuti di gioco, prima che l’arbitro fosse costretto a sospenderla per quanto stava accadendo dentro e fuori il campo.

Tutto nasce da una doppia espulsione (un calciatore per squadra) per reciproche scorrettezze. A questo punto, l’arbitro è costretto a sospendere il match una prima volta: dalla zona spogliatoi, infatti, si iniziano ad udire diverse urla e contestualmente alcuni calciatori del Riverniviano abbandonano il campo per raggiungere proprio la zone degli spogliatoi. Lì dove, stando al comunicato del giudice sportivo, constatava la presenza nel recinto di gioco di numerosi tifosi di entrambe le squadre.

In quel momento, sempre stando a quanto riportato nel comunicato, tra le opposte fazioni nasceva una rissa che coinvolgeva anche calciatori e che vedeva l’utilizzo di pugni, calci, spinte, insulti e minacce”. Dopo qualche minuto l’arbitro riusciva a riportare la situazione alla normalità e far ripartire il match, ma è costretto a sospenderlo definitivamente nel giro di pochi minuti visti gli scontri che si stavano verificando sugli spalti e la volontà di alcuni giocatori di prendervi parte in maniera attiva.

Maxi rissa e sconfitta a tavolino: arriva la maxi stangata

Dopo quanto accaduto, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo che ha, ovviamente, usato la mano pesante. Così, è stato deciso lo 0-3 a tavolino per entrambe le società ma non soltanto.

Lunghe squalifiche sono state comminate ai calciatori di Turris e Riverniviano che hanno preso parte alla rissa: sei turni per i due calciatori espulsi, cinque giornate per un giocatore del Riverniviano e due giornate a testa per altri due calciatori della stessa squadra. Inoltre, sono state inflitte multe ad entrambi i club.