Serie A, anticipi e posticipi dalla 20esima alla 27esima giornata: tutti i big match di domenica sera

Serie A, reso noto il calendario di anticipi e posticipi dalla 20esima alla 27esima giornata di campionato: date e orari di tutti i big match

Prende forma il calendario della Serie A con la definizione di date e orari di tutti i match dalla 20esima alla 27esima giornata. Calendarizzazione che coprirà dunque dalla metà di gennaio al primo weekend di marzo.

Definiti gli spostamenti dei match che, per il programma della 21esima giornata, vedranno protagoniste Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina, impegnate in quel weekend nella Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Nell’intero periodo di riferimento, piazzati alla domenica sera tutti i principali big match in programma, come Milan-Roma, Inter-Juventus, Milan-Napoli e Napoli-Juventus. Di seguito, il panorama completo, con annessa programmazione televisiva:

20ª GIORNATA

13/01/2024 Sabato 15.00 GENOA−TORINO DAZN

13/01/2024 Sabato 18.00 HELLAS VERONA−EMPOLI DAZN

13/01/2024 Sabato 20.45 MONZA−INTER DAZN/SKY

14/01/2024 Domenica 12.30 LAZIO−LECCE DAZN/SKY

14/01/2024 Domenica 15.00 CAGLIARI−BOLOGNA DAZN

14/01/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-SALERNITANA * DAZN

14/01/2024 Domenica 18.00 FIORENTINA−UDINESE DAZN

14/01/2024 Domenica 20.45 MILAN−ROMA DAZN

15/01/2024 Lunedì 20.45 ATALANTA−FROSINONE DAZN/SKY

16/01/2024 Martedì 20.45 JUVENTUS−SASSUOLO DAZN

* Se la Salernitana esce dalla Coppa Italia, si gioca sabato 13 gennaio alle 15

21ª GIORNATA

20/01/2024 Sabato 18.00 ROMA−HELLAS VERONA DAZN

20/01/2024 Sabato 20.45 UDINESE−MILAN DAZN/SKY

21/01/2024 Domenica 12.30 FROSINONE−CAGLIARI DAZN/SKY

21/01/2024 Domenica 15.00 EMPOLI−MONZA DAZN

21/01/2024 Domenica 18.00 SALERNITANA−GENOA DAZN

21/01/2024 Domenica 20.45 LECCE−JUVENTUS DAZN

14/02/2024 Mercoledì 19.00 BOLOGNA-FIORENTINA ** DAZN

22/02/2024 Giovedì 20.45 TORINO-LAZIO ** DAZN/SKY

28/02/2024 Mercoledì 18.00 SASSUOLO-NAPOLI **DAZN

28/02/2024 Mercoledì 20.45 INTER-ATALANTA ** DAZN

** Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli impegnate in Supercoppa

22ª GIORNATA

26/01/2024 Venerdì 20.45 CAGLIARI−TORINO DAZN/SKY

27/01/2024 Sabato 15.00 ATALANTA−UDINESE DAZN

27/01/2024 Sabato 18.00 JUVENTUS−EMPOLI DAZN

27/01/2024 Sabato 20.45 MILAN−BOLOGNA DAZN/SKY

28/01/2024 Domenica 12.30 GENOA−LECCE DAZN/SKY

28/01/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA−FROSINONE DAZN

28/01/2024 Domenica 15.00 MONZA−SASSUOLO DAZN

28/01/2024 Domenica 18.00 LAZIO−NAPOLI DAZN

28/01/2024 Domenica 20.45 FIORENTINA−INTER DAZN

29/01/2024 Lunedì 20.45 SALERNITANA−ROMA DAZN

23ª GIORNATA