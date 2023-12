Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 22 dicembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 22 dicembre 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 22 dicembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Come prevedibile gli spazi e le prime pagine sono tutte per la questione Superlega. “Un muro di no”, apre ‘La Gazzetta dello Sport’ con la foto in copertina di Erling Haaland che alza la Champions League, ‘la coppa più sognata’. La Corte la promuove, il calcio la boccia viene raccontata dalla rosea. Che in taglio basso si dedica anche al campionato: “Milan all’assalto dell’altro Inzaghi. A Pioli servono più gol da Leao”. E al mercato: “Inter avanti con i ritocchi. C’è l’okay di Buchanan”, “La Juve deve accelerare per assicurarsi Phillips”.

‘Il Corriere dello Sport’ invece apre con “Il botto di Natale” come viene definito il via libera alla Superlega e la conseguente rivoluzione. Poi l’anteprima dell’intervista esclusiva ad Aurelio De Laurentiis: “Adesso facciamo la serie Elite”. E ancora sul in taglio basso: “Ibra spinge il Milan a Salerno”.

Su ‘Tuttosport’ l’apertura è “Liberi tutti!” con le foto di Ceferin, Agnelli e Florentino Perez. In taglio basso il mercato: “Zirkzee, il primo della lista Juve”. Poi “Cairo da Juric. Prove di futuro”, e “Lautaro stop. Niente Lecce”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 22 dicembre 2023

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, venerdì 22 dicembre 2023.

Anche all’estero il tema principale non può che essere lo stesso. L’Equipe apre con ‘La Super Embrouille’, vale a dire la Super Confusione. Con le foto di Ceferin, Perez, Al-Khelaifi e Laporta. Su ‘AS’ invece ‘Superliga ok. El Pulso sigue’, l’impulso continua.