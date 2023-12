Probabili formazioni Salernitana-Milan: Pioli lancia Bennacer

Le formazioni di Salernitana-Milan, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Ecco le scelte di Inzaghi e Pioli

Riecco Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino è pronto a tornare titolare nel match contro la Salernitana.

E’ stato Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa della vigilia, a darne l’annuncio. I tifosi del Milan, così, per la prima volta potranno assistere al trio delle meraviglie composto da Bennacer, Reijnders e Loftus-Cheek. La squadra rossonera sarà così la migliore possibile, con il rientro in difesa di Davide Calabria, che comporrà il quartetto davanti a Mike Maignan, insieme a Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. In avanti spazio al Pu-Gi-Le, Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafa Leao.

Per quanto riguarda la Salernitana di Pippo Inzaghi, ci sarà Dia a guidare l’attacco. Alle sue spalle spazio a Candreva, che ha spesso fatto male alle grandi e a Kastanos. La difesa, davanti a Costil, sarà guidata da Gyomber, con Daniliuc e Pirola ai suoi lati. A centrocampo, sugli esterni avremo Coulibaly e Bradaric; al centro Coulibaly e Legowski.

Le formazioni di Salernitana-Milan

Ecco le formazioni di Salernitana-Milan:

Salernitana (3-4-2-1): Costil, Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Legowski, Bradaric, Candreva, Kastanos, Dia. F. Inzaghi.

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Serie A, Salernitana-Milan: dove vederla in tv

Salernitana-Milan, che andrà in scena venerdì 22 dicembre, alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN.



Il calendario di Salernitana e Milan

Non c’è tempo per godersi le vacanze natalizie per i calciatori di Serie A: la Salernitana così come il Milan torneranno, infatti, subito in campo. Sabato 30 i rossoneri sfideranno il Sassuolo, i campani il Verona in trasferta. Poi ci sarà la Coppa Italia: il Diavolo, il 2 gennaio, ospiterà il Cagliari, la Salernitana, invece, giocherà a Torino contro la Juve, due giorni dopo.