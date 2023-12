“Non deve giocare mai più”: bufera Milan all’intervallo

Il Milan di scena a Salerno ma c’è un calciatore della squadra di Pioli preso di mira dai tifosi: è definito imbarazzante

Il Milan sta pareggiando a Salerno contro la Salernitana con i gol di Tomori e Fazio. I rossoneri non stanno facendo un passeggiata all’Arechi con la formazione di Inzaghi che si è già resa pericolosa in un paio di occasioni.

Nella squadra di Pioli c’è un calciatore che non sta soddisfacendo i tifosi rossoneri: Davide Calabria. Il capitano milanista è preso di mira sui social e bersagliato dalle critiche per una prestazione, a dire dei tifosi, non sufficiente. Non una novità la critica a Calabria che è spesso il capro espiatorio preferito per le partite meno belle del Milan ed anche in questa occasione è stato preso di mira.

Salernitana-Milan, Calabria nel mirino: “Mi infastidisce”

Ecco allora c’è chi viene infastidito soltanto dalla presenza Calabria, senza quindi nessun legame con la sua prestazione in campo. Ma non manca chi mette in risalto quanto si stesse bene senza Calabria, facendo riferimento alle assenze per problemi fisici del terzino.

Che proprio durante il primo tempo di Salernitana-Milan ha accusato qualche dolorino che ha fatto pensare ad un suo possibile cambio e, anche in questo caso, qualche tifoso ne ha approfittato per ‘esultare’ per la sua eventuale uscita dal campo. E c’è anche chi va ancora giù più pesante definendo “imbarazzante sotto ogni aspetto” il numero 2 rossonero.

Ecco alcuni tweet:

La sola esistenza di Calabria mi infastidisce — Affæticamento (@alonsorosso22) December 22, 2023

Si stava così bene senza Calabria … — Antipioliano per eccellenza (@IncazzatoM) December 22, 2023

Calabria è imbarazzante sotto ogni aspetto è incredibile — Milan Cat 🐱 (@milancat_) December 22, 2023

Mukiele prende Davide Calabria e gli insegna il gioco del calcio — Turin (@Turin_Rossonero) December 22, 2023

Calabria sui contrasti vicino le bandierine ha un QI calcistico ancora inferiore a quello che ha normalmente — ZAR (@thesigdominic) December 22, 2023

Non abbiamo una fase che sia una… Calabria non deve giocare mai più! — AlespRN #PioliOut #OstiOut (@Alesp1672) December 22, 2023

speriamo problemino a calabria — ✌️ (@dello__98) December 22, 2023