Napoli, in arrivo il primo colpo: è a due passi dalla sede | CM.IT

In attesa di concretizzare la cessione di Elmas, il Napoli si appresta a piazzare il primo colpo in entrata

Non vuole farsi trovare impreparato il Napoli, già pronto a piazzare il primo colpo in entrata della sessione invernale di calciomercato.

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e sull’asse tra Salernitana e Napoli potrebbe concretizzarsi il trasferimento di Pasquale Mazzocchi. Nome sempre attuale per la corsia destra del Napoli, Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la Salernitana a gennaio e trasferirsi nella vicina città partenopea di cui è originario.

Legato alla Salernitana da altri due anni e mezzo di contratto, Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare i granata nel corso della sessione invernale di calciomercato. Il patron Danilo Iervolino nei giorni scorsi ha evidenziato la necessità di condurre un mercato “attivo”, ovvero di incassare più di quanto si spenderà per rinforzare la squadra, soprattutto dopo il ritorno di un dirigente esperto come Walter Sabatini.

Ecco perché la sessione invernale di mercato dell’ippocampo passerà giocoforza per le cessioni di alcuni elementi importanti tra cui, appunto, l’esterno Pasquale Mazzocchi, arrivato a Salerno due anni fa proprio su input di Walter Sabatini che lo prelevò dal Venezia. Oggi Mazzocchi potrebbe lasciare Salerno per consentire al club di fare cassa.

Calciomercato Salernitana, Mazzocchi verso il Napoli: le ultime

Esterno destro originario proprio di Napoli, Pasquale Mazzocchi potrebbe rappresentare il vice-Di Lorenzo di cui ha parlato il patron azzurro Aurelio De Laurentiis in una intervista pubblicata oggi dal Corriere dello Sport.

L’esterno classe ’95 dovrebbe dunque lasciare Salerno per trasferirsi nella vicina Napoli, firmando un contratto fino al 30 giugno 2027. Manca solo il via libera della Salernitana e – dunque – l’accordo tra le due società. Proprio questo potrebbe rappresentare il nodo: il Napoli non vorrebbe investire più di due milioni di euro, la Salernitana ne potrebbe chiedere il doppio per lasciar partire uno degli elementi di maggior valore della squadra allenata da Filippo Inzaghi.

Se le due società non dovessero trovare un punto d’accordo, il Napoli sarebbe costretto a virare su altri profili, uno su tutti quello dell’esperto Davide Faraoni in forza all’Hellas Verona mentre il giovane Zanoli sembra essere destinato al prestito al Genoa.