Lazio, Sarri: “Ecco cosa chiedo per Natale”. Poi la frecciatina sul mercato

Torna a vincere la Lazio di Maurizio Sarri. La formazione capitolina supera per 0-2 l’Empoli e ritrova la vittoria in campionato dopo i recenti passi falsi contro Hellas Verona e Inter.

Ai biancocelesti basta una rete per tempo: prima Guendouzi che in area di rigore ribatte in rete dopo il salvataggio di Caprile, poi Zaccagni che raddoppia sempre sotto misura. Due gol che permettono alla Lazio di risalire la classifica e recuperare un po’ di terreno sulle squadre davanti. Nonostante ciò la serata del Castellani ha riservato due notizie negative all’allenatore toscano, il doppio stop per infortunio di Ciro Immobile e Luis Alberto. Ai microfoni di Dazn ha ne parlato così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri: “Luis Alberto? In zona pubica ha problemi da un mese. Solitamente i suoi problemi sono più tendinei che muscolari, speriamo che anche stavolta sia così.”

Lazzi, Sarri: “Dobbiamo ritrovare fiducia”

Il tecnico toscano si è mostrato piuttosto sereno in conferenza: la sua Lazio, dopo le sconfitte subite nella scorsa settimana contro Inter e Atletico, è tornata a vincere in trasferta.

“Le due sostituzioni ci hanno un po’ scombussolato. Nel secondo tempo abbiamo ripreso bene la gara in mano. Abbiamo concesso un po’ troppo, Provedel ha fatto una parata strepitosa, serve più equilibrio e continuità. Ci sta perdere contro Atletico Madrid e Inter, nelle ultime sette gare abbiamo fatto quattro vittorie. Per Natale vorrei un po’ di punti: se si parla di mercato mi tiro fuori, la Lazio storicamente a gennaio si muove pochissimo. Riguardo alla Superlega aspetto di vedere gli sviluppi: a livello calcistico io sono tradizionalista, non mi piace troppo nemmeno il cambiamento della nuova Champions League”