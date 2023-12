HIGHLIGHTS | Milan, solo un pareggio con Jovic. La Fiorentina sbanca Monza

I risultati delle due gare serali del venerdì che aprono la 17esima giornata di Serie A

La Salernitana ribalta il Milan ma si fa riprendere nel finale. La formazione allenata dallo storico ex Filippo Inzaghi rimonta i rossoneri dopo l’iniziale vantaggio di Tomori, i rossoneri si salvano con il gol di Jovic.

La gara dell’Arechi regala la prima sorpresa di questo turno di campionato. A lanciare i primi messaggi sono i rossoneri, che iniziano ad assaltare la porta di Costil fino al vantaggio di Tomori, che segna al 17′. Sul finire di primo tempo i granata la riprendono grazie alla rete sugli sviluppi di calcio d’angolo da parte di Federico Fazio. Nella ripresa sono i padroni di casa a partire meglio: al minuto 63 Antonio Candreva regala il vantaggio ai suoi bucando un Mike Maignan non esente da colpe. Il Milan ci prova fino alla fine ma il muro alzato dagli uomini di Pippo Inzaghi sembra invalicabile fino al 91′ quando, dopo tante occasioni, la pareggia Luka Jovic su assist di Olivier Giroud.

La Fiorentina vince anche a Monza, decisivo Beltran

La formazione allenata da Vincenzo Italiano ottiene la seconda vittoria consecutiva per 1-0 e supera il Monza all’U-Power Stadium grazie alla rete decisiva del ‘vichingo’ Lucas Beltran.

Basta un gol nel primo tempo alla Fiorentina per ottenere altri tre punti. L’episodio della partita avviene al nono minuto, quando Michele Di Gregorio sbaglia clamorosamente con i piedi regalando il pallone del vantaggio ospite all’attaccante argentino. Il Monza prova a reagire ma non riesce ad impensierire l’ottima difesa Viola, con Italiano che a inizio ripresa toglie Barak e inserisce Yerry Mina per non rischiare nulla. Successo fondamentale per la Viola che sale momentaneamente al quarto posto in attesa di Bologna e Napoli. Di seguito gli highlights delle partite di oggi.





CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 41; Juventus 37; Milan* 33; Fiorentina* 30; Bologna 28; Napoli 27; Atalanta 26; Roma 25; Lazio* 24; Torino 23; Monza* 21; Lecce 20; Frosinone e Genoa* 19; Sassuolo* 16; Cagliari e Udinese 13; Empoli* 12; Verona 11; Salernitana* 9.

*una partita in più