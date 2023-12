Frosinone-Juve, nuovo forfait dopo Chiesa

Altra assenza pesante in vista del match di domani, annunciata dal tecnico nella conferenza stampa di oggi

Saranno diverse le defezioni tra Frosinone e Juventus per la gara pre-natalizia in programma domani alle 12.30. Dopo il sonoro successo di Coppa Italia sul Napoli per 0-4, la squadra di Eusebio Di Francesco se la vedrà in casa contro i bianconeri di Massimiliano Allegri, alla ricerca dei tre punti dopo il pareggio di Genova.

Come di consueto, alla vigilia dell’incontro hanno parlato i due allenatori in conferenza stampa. Il primo è stato il tecnico toscano che, dopo aver rassicurato tutti sulle condizioni di Adrien Rabiot, ha annunciato che Federico Chiesa non sarà a disposizione per un problema al tendine rotuleo. Un’assenza che si aggiunge a quella di Moise Kean nel reparto avanzato e che va comprensibilmente a ridurre le opzioni nelle mani di Allegri per la trasferta laziale.

Per quanto riguarda il Frosinone, invece, anche Di Francesco dovrà rinunciare ad alcune pedine importanti nel suo scacchiere. L’allenatore, dinnanzi ai giornalisti, questo pomeriggio per prima cosa ha rilasciato un aggiornamento sull’infortunio di Harroui: “Sta riprendendo passo passo la condizione ma all’inizio ha avuto difficoltà. Che giochi dall’inizio è difficile dunque questa catena con Garritano e Gelli è difficile da ipotizzare domani dal primo minuto”.

Frosinone-Juventus, altra assenza dopo Chiesa: l’annuncio sulle condizioni di Ibrahimovic

Saranno numerose le assenze anche in casa Frosinone, già orfano dello squalificato Okoli in difesa.

La sua squadra allenata da Di Francesco dovrà fare a meno di Ibrahimovic, colpito da un attacco febbrile nelle scorse ore. Come spiegato dal tecnico abruzzese, questa non sarà l’unica assenza per la gara contro la Juventus: “Ibrahimovic ha l’influenza e non sta bene. Oyono, Mazzitelli e Reinier anche non ci saranno oltre Okoli squalificato. Davanti abbiamo abbondanza, Cuni ha recuperato”.