Juve, Allegri: “Chiesa out per Frosinone, Rabiot a disposizione”

La Juventus si rituffa nel campionato di Serie A dopo il pareggio contro il Genoa. Altra trasferta per i bianconeri, stavolta in casa del sorprendente Frosinone di mister Di Francesco e del ds Guido Angelozzi

Alla vigilia della sfida che si giocherà allo stadio ‘Benito Stirpe’ della cittadina ciociara, ha parlato presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium Massimiliano Allegri. Fischio d’inizio domani ore 12:30. Ecco le sue parole.

Massimiliano Allegri parla dell’ultima trasferta del 2023, una uscita insidiosa: “E’ una gara difficile per vari motivi. Innanzitutto perchè prima di Natale, prima delle feste c’è un clima diverso. Affrontiamo una squadra che ha perso solo una gara in casa col Napoli. E terza cosa che ha vinto con lo stesso Napoli martedì giocando una bellissima partita. Dobbiamo fare una partita molto seria secondo il punto di vista mentale”

Poi Allegri sgancia la notizia della giornata: “Chiesa ha un problema al tendine rotuleo, non era tranquillo e rimane a casa. Per l’attacco ci restano Vlahovic, Milik e Yildiz“. E poi sul serbo: “Dusan ha 23 anni, giocare nella Juve non è facile. Gli è mancato il gol ma io sono contento, deve trovare equilibrio in sé stesso, quando le cose vanno bene e quando vanno male”. Sugli altri interpreti della gara: “Rabiot è a disposizione, Milik ha giocato meno ma è stato determinante” E su Weah: “Sta meglio ma non ha i 90′ nelle gambe”.

Inevitabile la domanda sull’asset di mercato con il Frosinone: “Sui giovani non avevo nessun dubbio di quello che avrebbero fatto. E’ una società sana, con un presidente serio, un ds molto bravo e un allenatore che aveva voglia di rivalsa. Questo percorso di Barrenechea, Soulè e Kaio Jorge è qualcosa di importante”

Juve, Allegri: “Non parlo della Superlega, l’Inter è la favorita”

La conferenza prosegue con temi legati anche all’Inter, a Chiellini e alla Superlaga. Senza dimenticare il post-partita di Genova.

Si apre poi il tema Superlega, ma Allegri lo chiude in fretta: “Non è opportuno che io parli di queste tematiche, lo devono fare il presidente Ferrero e l’ad Scanavino”.

E sulla Serie A di questa stagione, il mister bianconero si ripete: “Il campionato è equilibrato, è più difficile vincere le partite. Domani abbiamo l’opportunità di fare un altro passettino”. Sulla lotta al vertice: “Dobbiamo rimanere più vicini all’Inter, che è la favorita. C’è anche il Milan dietro, ma ci sono tanti punti ancora, e noi dobbiamo gestire tutti i momenti, anche quelli di difficoltà. L’obiettivo è arrivare nelle prime quattro per giocare la Champions League il prossimo anno”.

Sul post partita di Genova e sulla sanzione del giudice sportivo, Allegri spiega: “Parlare di quanto successo a Genova dopo la gara non serve, ho pagato la multa e Yildiz sta bene ed è la cosa più importante“. E poi aggiunge: “Sappiamo dove abbiamo sbagliato in occasione del gol del Genoa”.

Una chiusura poi sulla visita dell’ex capitano Chiellini: “Con Giorgio abbiamo un grande rapporto. E’ una figura importante, ci ha fatto bene la sua visita. Parlerà con la Società: deve capire cosa voglia fare da grande”.