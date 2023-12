DIRETTA Serie A, Empoli-Lazio e Sassuolo-Genoa: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Andreazzoli e la Lazio di Sarri e quello del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e il Genoa di Gilardino in tempo reale

La Lazio ed il Genoa fanno visita rispettivamente all’Empoli e al Sassuolo nei primi due anticipi che aprono la 17esima giornata del campionato di Serie A. Due sfide tra formazioni che non hanno trovato una vittoria negli ultimi due turni che saranno dirette nell’ordine dagli arbitri Marchetti di Ostia Lido e da Guida di Torre Annunziata.

Da una parte, allo stadio ‘Castellani’, i biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri e privi dello squalificato Lazzari, vogliono tornare al successo dopo aver raccolto un solo punto tra il pareggio contro il Verona ed il ko contro l’Inter. L’obiettivo è quello di raccogliere tre punti per provare a tornare in corsa per il quarto posto. Gli azzurri di Aurelio Andreazzoli, reduci a loro volta dal ko contro il Torino, hanno invece bisogno di un risultato positivo per cercare di uscire dalla zona retrocessione. La passata stagione, su questo stesso campo, i capitolini si imposero con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Romagnoli e Luis Alberto.

Dall’altra parte, al ‘Mapei Stadium’, i rossoblu di Alberto Gilardino ed i neroverdi di Alessio Dionisi – che vengono entrambi da un pareggio rispettivamente in casa contro la Juventus e in trasferta contro l’Udinese – vanno a caccia di importanti punti salvezza. Attualmente appaiate in classifica a quota 16 punti, le due formazioni provano a dare una svolta alla loro stagione. L’ultimo precedente ufficiale risale al gennaio 2022, quando finì in parità per 1-1 con i gol di Destro e di Berardi. Le due partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva soltanto sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Empoli e Lazio e tra Sassuolo e Genoa live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Empoli-Lazio e Sassuolo-Genoa

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Maldini, Cambiaghi; Cancellieri. All. Andreazzoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Castillejo, Thorsvedt, Lauriente; Pinamonti. All. Dionisi

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, De Winter; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 41; Juventus 37; Milan 32; Bologna 28; Napoli e Fiorentina 27; Atalanta 26; Roma 25; Torino 23; Monza e Lazio 21; Lecce 20; Frosinone 19; Genoa e Sassuolo 16; Cagliari e Udinese 13; Empoli 12; Verona 11; Salernitana 8.