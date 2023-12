De Laurentiis attacca Friedkin: la ‘reazione’ della Roma e cosa può succedere

De Laurentiis ha riservato una stoccata ai Friedkin, proprietari della Roma: ecco come l’ha presa il club giallorosso

Quando parla De Laurentiis, smuove le montagne e soprattutto non passa mai inosservato o inascoltato. Anche oggi, nell’intervista fiume rilasciata al Corriere dello Sport, il presidente del Napoli non ha risparmiato niente e nessuno. A partire dalla Lega Serie A, poi anche Lotito sulla questione diritti tv e ancora l’Inter a cui ha riservato una stoccata di quelle importanti.

Ma nelle sue dichiarazioni c’è stato anche spazio per la Roma. De Laurentiis ha parlato della mancanza di imprenditorialità nel calcio italiano e le figure che potrebbero svolgere questo ruolo, in primis top club e proprietà straniere, non sono abbastanza presenti. Nel mirino c’è stato RedBird e poi anche il presidente giallorosso, che si è schierato insieme all’Inter contro la Superlega. Su cui invece il numero uno del Napoli ha una visione opposta, decisamente aperta al nuovo torneo. “Vorrei avere il piacere di vedere in Lega Dan Friedkin e suo figlio qualche volta. Li ho incontrati a Los Angeles per parlare di cinema, ma qui non vengono”, la frecciatina di De Laurentiis. Che per certi versi insiste su una ferita aperta per l’ambiente romanista – tra cui i tifosi -, ovvero la mancanza fisica e la presenza del proprietario della Roma. Effettivamente, e lo stesso Mourinho lo ha già sottolineato, mancano delle figure dirigenziali che prendano posizione pubblica contro le istituzioni calcistiche quando necessario. O che facciano le ‘battaglie’ in Lega Serie A.

De Laurentiis, stoccata a Friedkin: niente è da escludere

Quella di De Laurentiis resterà una stoccata destinata a non ricevere risposta, almeno non ufficialmente, da parte della Roma. Mourinho non ne ha parlato in conferenza stampa, ma è da escludere che lo Special One non sia a conoscenza delle parole del patron del Napoli. L’allenatore portoghese sa e legge tutto, incamera e poi al momento opportuno piazza la sua risposta. Magari a distanza di tempo.

Un comunicato o una posizione ufficiale della Roma è difficile, se non impossibile aspettarsela. È il modus operandi del club e dei Friedkin, che non a caso sono stati spesso rimproverati di non far sentire mai la loro voce. Il silenzio non significa affatto però che a Natale si è tutti più buoni. ‘Ma nelle interviste pre e post gara di domani sera all’Olimpico potrebbero anche arrivare – se incalzati sull’argomento – dei commenti da parte di Tiago Pinto o dello stesso Mourinho. Con lo Special One non va mai escluso nulla. Di certo a Trigoria la frase di De Laurentiis non passerà inosservata.