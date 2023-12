Dal Napoli alla Juventus, il Milan rovina tutto

Può esserci una vera e propria asta per l’attaccante che piace alla Juventus ma è nel mirino anche di Milan e Napoli

C’è una cosa che accomuna Juventus e Milan e che, tra qualche mese, potrebbe riguardare anche il Napoli: la necessità di acquistare un nuovo bomber.

I bianconeri stanno già scandagliando il mercato, considerato che Vlahovic continua a deludere e che da qui a qualche mese potrebbe essere anche ceduto. Una caccia che riguarda anche al Milan, da tempo alla ricerca di un vero numero 9 che possa sostituire Giroud o alternarsi con l’attaccante francese.

Una necessità che, al momento, non riguarda il Napoli che in avanti può contare sul capocannoniere della scorsa Serie A, Victor Osimhen, e su rimpiazzi di primo livello come Raspadori e Simeone. Il problema è rappresentato però dal fatto che la prossima estate il nigeriano, nonostante il rinnovo sembri ormai vicino, potrebbe andare via ed allora sarà necessario sostituirlo.

Ecco quindi la strada partenopea intrecciarsi con quella di Juventus e Milan: tutte società che hanno scritto nel proprio taccuino degli obiettivi il nome di Victor Boniface.

Calciomercato Juventus, asta italiana per Boniface

Ventidue anni, nigeriano come Osimhen, ha anche un’altra cosa in comune con il 9 del Napoli: la capacità di fare gol. Ne ha realizzati 16 in questa stagione, mentre lo scorso anno aveva chiuso a quota ventidue.

Boniface è corteggiato da tempo dalla Juventus che lo ha individuato come possibile rimpiazzo di Vlahovic qualora il serbo dovesse essere ceduto. Ma il suo nome piace anche al Milan, che segue anche le piste che portano a David e Guirassy. Inoltre, anche il Napoli lo ha inserito tra i possibili sostituti di Osimhen.

Per portarlo in Italia serviranno almeno quaranta milioni di euro, cifra destinata ad aumentare vista la grande concorrenza che c’è sul calciatore. Juve, Milan e Napoli hanno un obiettivo in comune.