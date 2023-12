Juve, occhi su Boniface: l’altro Victor nigeriano che ha stregato Giuntoli

La Juventus domani torna in campo. I bianconeri saranno di scena a Marassi, contro il Genoa. Se da un lato c’è una ‘Signora’ che lavora sul campo, dall’altro c’è una squadra mercato che si muove per gennaio, ma non solo

E’ fuori dubbio che se ci sia qualcosa che non sta funzionando nella Juve di Max Allegri, ad oggi, è il reparto offensivo. A tal proposito, gli occhi di Giuntoli e Manna guardano anche più in là del centrocampo, verso l’attacco.

Lunedì mattina il direttore sportivo Giovanni Manna ha ammesso che la rosa della Juventus 23/24 è stata concepita con due pedine in più, con chiaro riferimento a Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Questioni di centrocampo, il reparto più in difficoltà dal punto di vista numerico. Se c’è però una zona di campo dove le prestazioni tardano ad arrivare, quella è invece l’attacco. Gli avanti della Juventus stanno facendo difficoltà.

La coppia ‘principe’ è ferma a nove gol compressivi: 5 del serbo Dusan Vlahovic e 4 dell’azzurro Federico Chiesa. Dalla panchina poi, poca roba: l’altro italiano Moise Kean è fermo a quota 0 marcature, così come il turco Kenan Yilidz – che ha la scusante chiaramente di essere stato scarsamente impiegato da Max Allegri -. Le uniche reti dai cambi sono le due del polacco Arkadiusz Milik, comunque nel computo totale troppo poche.

Ecco perchè, nonostante il focus per gennaio sia sulla linea mediana, la squadra mercato bianconera guarda anche all’attacco come reparto da rinforzare. C’è un nome che non passa di moda, è quello di Victor Boniface nigeriano classe 2000 del Bayer Leverkusen.

Calciomercato Juventus: per l’attacco, in caso di cessione di Dusan Vlahovic, Giuntoli pensa a Victor Boniface del Bayer Leverkusen

Per l’attacco qualcosa si muove. In estate, Dusan Vlahovic era al centro di una trattativa di mercato poi non concretizzata. In caso di cessione del ‘9’, piace il centravanti Boniface.

Nessuno è incedibile alla Juventus. Lo ha affermato Cristiano Giuntoli, football director dei bianconeri, questa estate. Situazione che non è mutata, anzi. Per quanto riguarda l’attacco, la situazione contrattuale di Dusan Vlahovic tiene le antenne dritte degli uomini mercato della ‘Signora’. Il serbo ha aperto al dialogo ma il contratto pesante ‘a salire’, che scade nel 2026 impone la valutazione di strade alternative e soluzioni anche diverse.

Uno dei nomi che piace per l’eventuale dopo-Vlahovic è quello di Victor Boniface. Attaccante nigeriano nato nel 2000, di piede destro e alto 190 cm. Punta centrale. Per uno strano gioco del destino, Giuntoli si trova nuovamente a seguire un ‘Victor’ nigeriano… in Serie A, la prima volta, non è poi andata così male. Connazionale del più famoso Osimhen, anche Boniface è in rampa di lancio.

Dalla Nigeria al Belgio, dove ha vestito la maglia dell’Union Saint-Gilloise, passando per il Bodo Glimt in Norvegia; per poi approdare in Germania al Bayer Leverkusen questa estate. Una ascesa rapida, da leghe ‘meno competitive’ a uno dei ‘top 5’ campionati europei: una crescita costante per il 23enne di Akure. Tra Bundesliga (8), DFB Pokal (2) ed Europa League (4), il 2000 ha segnato 14 reti in 21 gare disputate con le aspirine, condite da 7 assist. Non male per essere appena approdato in Germania. In caso di cessione di Dusan Vlahovic – con una piccola probabilità che questa avvenga già a gennaio -, la Juventus ha messo sul taccuino ‘l’altro Victor’. Su di lui, la concorrenza di tante squadre europee, la base d’asta parte dai 40 milioni.