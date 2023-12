Colpo a sorpresa dalla Premier: regalo da 29 milioni per Inzaghi

Gli occhi dell’Inter dal Regno Unito per il mercato di gennaio: arriva subito alla corte di Inzaghi in prestito con obbligo di riscatto

L’Inter a caccia di un esterno a gennaio visto il lungo stop di Cuadrado e che invece non interverrà in attacco, confermando la fiducia a Sanchez e Arnautovic.

Per la corsia laterale Marotta e Ausilio valutano diversi profili, anche se in cima alla lista della dirigenza interista c’è Buchanan del Bruges. La priorità è un vice Dumfries per Inzaghi, in emergenza nelle rotazioni a destra a causa del lungo stop del colombiano ex Juventus. Gli uomini mercato di Viale della Liberazione tengono però le antenne dritte anche in altri ruoli e c’è un profilo che stuzzicherebbe particolarmente l’Inter fuori dall’Italia. Radar puntati in Scozia e precisamente a Glasgow, dove nel mirino dei nerazzurri c’è Matt O’Riley.

L’Inter fa sul serio per O’Riley: offerta per gennaio

L’interesse dell’Inter è concreto come riporta ‘Sky Sports UK’, tanto che gli emissari nerazzurri hanno seguito il centrocampista danese in diverse circostanze nella fase a giorni di Champions League, compreso il doppio confronto contro la Lazio.

Oltre ai meneghini anche Atletico Madrid, Aston Villa, West Ham e PSV Eindhoven hanno seguito dal vivo il 23enne nato a Londra. Il club di Zhang è però la squadra più attiva sul giocatore, tanto da valutare l’arrivo già a gennaio dell’ex Fulham alla corte di Simone Inzaghi mettendo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto. L’ostacolo per l’Inter è rappresentato dalla valutazione di O’Riley, sotto contratto fino al giugno 2027 con il Celtic: il club della Scottish Premiership ha fissato il prezzo del loro gioiello a 25 milioni di sterline, al cambio quasi 29 milioni di euro.