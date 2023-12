Zirkzee-Milan, tutto deciso: firma a gennaio

L’attaccante olandese ha stregato tutti nella vittoria del Bologna in rimonta sull’Inter in Coppa Italia

E’ stata la stagione della consacrazione sino a questo momento per Joshua Zirkzee con la maglia del Bologna. Complice l’addio in estate di Marko Arnautovic, il giovane centravanti olandese è riuscito finalmente a trovare lo spazio che chiedeva da tempo, ripagando la fiducia di Thiago Motta con prestazioni da grande calciatore.

Cresciuto sensibilmente in fase realizzativa, dell’attaccante colpisce soprattutto l’impressionante tecnica palla al piede. Il suo impatto nel match di ieri sera contro l’Inter, poi, è stato disarmante. Subentrato a fine secondo tempo dopo essere rimasto a riposo dall’inizio, Zirkzee ha cambiato il volto della partita insieme a Ndoye. Due assist decisivi con due giocate da fuoriclasse, il primo di tacco al volo e il secondo dopo un tunnel ad Acerbi che ha mandato fuorigiri il centrale.

Talento purissimo che ha iniziato a far discutere di sé anche sul mercato. Ennesima intuizione del Bologna di Sartori degli ultimi anni, dopo essersi formato a lungo nel settore giovanile del Bayern Monaco. In questa stagione ha già surclassato i numeri dello scorso campionato, trovando in sette occasioni la via della rete. Dovesse continuare di questo passo, chiaramente potrebbe diventare uno dei calciatori più appetibili nelle prossime sessioni di mercato.

Calciomercato Milan, deciso il colpo Zirkzee a gennaio

Nel sondaggio lanciato sui canali social di Calciomercato.it, è stato chiesto agli utenti di indicare il club che più di altri avrebbe bisogno della qualità di Zirkzee in avanti.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il Milan di Stefano Pioli, in testa su Twitter con il 43,8% delle preferenze. La formazione rossonera cerca da mesi un vice Giroud, nonostante l’ingaggio in extremis di Luka Jovic come alternativa. L’olandese, per caratteristiche tecniche e tattiche, sarebbe un perfetto terminale per il gioco rossonero. Al secondo posto, invece, la più votata è stata l’Inter al 23,3%, che ieri sera ha provato sulla propria pelle quanto il ragazzo sia forte. Ultimi due posti del sondaggio, infine, per Juventus con il 21,9% e Napoli all’11%.