Stangata UFFICIALE: divieto di trasferimenti per il club

Non potrà fare operazioni di calciomercato per un anno, ovvero nell’imminente sessione di gennaio e in quella della prossima estate

Arriva la stangata per il club. Il CAS, ovvero la Corte internazionale di Arbitrato dello Sport, gli ha imposto il divieto di trasferimenti.

‘Vittima’ del blocco il Colonia, attualmente diciassettesimo in Bundesliga. Nella giornata di oggi, la società tedesca ha perso la battaglia legale con l’Olimpia Lubiana e per un anno – stando alla decisione del sopracitato CAS – non potrà fare operazioni di calciomercato.

Si tratta di una batosta per il Colonia, che essendo in piena lotta retrocessione avrebbe bisogno di rinforzi già nell’imminente finestra invernale. Ma per via di questa sentenza, sarà impossibilitato a farlo anche nella sessione della prossima estate.