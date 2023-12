Sfogo contro De Laurentiis: “Via Osimhen e Zielinski”

Aspre critiche nei confronti del presidente del Napoli per l’attuale rendimento evidenziato dalla squadra

A pochi mesi dalla conquista dello storico scudetto con Luciano Spalletti, il Napoli si ritrova a vivere una delle peggiori e inaspettate crisi degli ultimi anni. Un vero e proprio paradosso pensando invece alla strapotere mostrato dalla formazione azzurra nello scorso campionato.

Difficoltà che il presidente Aurelio De Laurentiis non è riuscito ad allontanare con il cambio di allenatore, richiamando Walter Mazzarri per l’esonerato Rudi Garcia. Il numero uno del club campano, dopo la clamorosa sconfitta interna per 0-4 in Coppa Italia contro il Frosinone, ha ricevuto nuove critiche per l’operato societario degli ultimi mesi. Sulle frequenze di ‘Radio Punto Nuovo’, ancora una volta ad attaccarlo è stato l’ex ds di Catania e Palermo, Pietro Lo Monaco.

Queste le sue parole: “Come si fa non fischiare il Napoli dopo una sconfitta del genere contro il Frosinone? La reazione del Maradona è stata davvero il minimo, quasi composta e benevola rispetto ad altri contesti. Quando devi difendere lo scudetto, certe cose non te le aspetteresti mai. Il Napoli paga un momento cominciato con l’addio dei vari Spalletti, Giuntoli e Kim. E sta pagando ora una politica assolutamente non adeguata”.

Lo Monaco contro De Laurentiis: “Le scelte scellerate si pagano”

Il direttore Lo Monaco ha criticato in particolare le mosse realizzate dal Napoli nell’ultimo mercato.

A De Laurentiis è stata inoltre rimproverata la mancanza di coraggio: “Doveva confermare il trend dello Scudetto confermando e trattenendo tutti i protagonisti, oppure doveva avere il coraggio di intraprendere una rivoluzione vendendo Osimhen, Zielinski ed altri big. Così almeno si sarebbe potuto aprire un altro ciclo, ma ci voleva coraggio per una scelta così impopolare. Nel calcio i successi si costruiscono, non si improvvisano: certe scelte scellerate di ADL si pagano. Non esiste la bacchetta magica, non è che arriva il primo che passa e può allenare il Napoli”.

Infine, Lo Monaco non ha risparmiato anche i calciatori: “Sono i veri colpevoli. Nessun alibi, devono tirare fuori gli attributi, perché questo momento di confusione è anche colpa loro. L’errore di Di Lorenzo è sinonimo proprio di leggerezza e non applicazione. E’ capitato al capitano, figuriamoci agli altri”.