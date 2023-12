Razzismo e molestie, allenatore assolto: “È una liberazione”

Arriva la decisione del tribunale: l’allenatore è stato assolto dalle accuse di razzismo e molestie morali

Era stata chiesta una condanna a un anno di reclusione e una multa da 45mila euro, ma l’allenatore è stato dichiarato innocente e assolto da tutte le accuse.

Si è dovuto difendere da accuse particolarmente pesanti Christophe Galtier, allenatore francese fino a pochi mesi fa sulla panchina del Paris Saint-Germain e poi vicino a quella del Napoli per il post Spalletti prima di accettare la proposta del club qatariota dell’Al-Duhail Sports Club. In particolar modo, il tecnico era accusato di razzismo e molestie morali e per questo motivo il pubblico ministero di Nizza, Damien Martinelli, aveva chiesto una pena di un anno di reclusione con condizionale e una multa di 45mila euro nei confronti dell’allenatore.

Accuse completamente rigettate in relazione ai fatti che – secondo l’accusa – si sarebbero verificati nella stagione 2021/2022, ovvero quando Galtier sedeva sulla panchina del Nizza. In particolar modo, secondo il suo ex collaboratore Frederic Gioria, Galtier non avrebbe gradito l’ingaggio del franco-algerino Bilal Brahimi in quanto musulmano, tuonando: “Non lo voglio, ne abbiamo troppi”. E ancora, sempre secondo quanto ricostruito dall’accusa, Galtier avrebbe definito “peggiori” e “sporchi” i calciatori di nazionalità algerina.

Accuse che sono state completamente respinte prima dallo stesso allenatore e ora dai giudici del tribunale di Nizza. L’avvocato di Galtier ha spiegato che “c’è sollievo” per la decisione dei magistrati.

Nei mesi scorsi “le odiose accuse” di cui Galtier “è stato vittima avevano causato danni significativi, nella sua vita di uomo e nella sua carriera professionale”. Secondo il legale, questa decisione rappresenta “una liberazione ma anche una riabilitazione totale. Che la calma ritorni per Christophe, i suoi cari e la sua famiglia”.

Intanto, sportivamente parlando, il momento vissuto da Galtier non è dei più felici. Dopo la sconfitta per 5-3 in casa contro l’Al-Ahli in campionato, la sua panchina ha iniziato a traballare.