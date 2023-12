Problemi nello spogliatoio: via libera Juve per il super colpo

Problemi nello spogliatoio ed ulteriore assist alla Juventus: possibile via libera per il super colpo a gennaio. L’indiscrezione

La dirigenza della Juventus è già al lavoro in vista del calciomercato invernale ormai alle porte. Il primo affare sembra già in dirittura d’arrivo.

Huijsen, salvo sorprese, a gennaio si trasferirà in prestito secco al Frosinone, arricchendo la colonia bianconera dopo Barrenechea, Soulè e Kaio Jorge. Come annunciato da Manna e Giuntoli nelle scorse settimane, il club bianconero sarà attento anche alle possibili occasioni in entrata. Una di queste risponde sicuramente al profilo di Jadon Sancho. L’inglese è finito fuori rosa ed è in uscita dal Manchester United.

“Se Sancho vuole tornare con noi sa cosa deve fare. Dipende da lui. Al Manchester United ogni giocatore deve mantenere un certo livello”. Nonostante l’annuncio di ten Hag, è sempre più improbabile un suo reintegro in rosa. Sancho è alla ricerca di una nuova sistemazione a gennaio.

Calciomercato Juventus, il Barcellona dice no a Sancho: le ultime

L’ex Borussia Dortmund è accostato ai bianconeri ed all’estero anche al Barcellona e proprio al suo ex club tedesco.

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, però, il Barça non sarebbe intenzionato ad andare fino in fondo a causa dei problemi caratteriali di Sancho. Stando al portale, la società blaugrana teme problemi all’interno dello spogliatoio. Potrebbe così defilarsi un’importante concorrente per la Juve. Giuntoli resta alla finestra.