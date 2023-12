“Pensava di fare il triplete”. Critiche a Inzaghi per la sconfitta in Coppa Italia

L’Inter di Simone Inzaghi è uscita dalla Coppa Italia per mano del Bologna di Thiago Motta: ecco i commenti che ci sono stati su X in seguito alla sconfitta della Beneamata

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo due trionfi consecutivi, è stata eliminata in Coppa Italia dal Bologna di Thiago Motta, attualmente al quarto posto nel campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, dopo il rigore sbagliato da Lautaro Martinez, ai tempi supplementari hanno stappato il match con un gol di testa di Carlos Augusto, probabilmente il migliore in campo della Beneamata. Un match che sembrava totalmente in discesa che, però, nel secondo tempo supplementare si è trasformato in un vero e proprio incubo. L’Inter infatti, su calcio d’angolo, ha subito il gol del pareggio da parte di Beukema e, qualche minuto più tardi, è stata beffata da Ndoye. Massimo comun denominatore? Joshua Zirkzee. Il centravanti del Bologna, autore di due assist, è stato l’uomo decisivo della compagine felsinea che ha raggiunto così i quarti di finale in Coppa Italia facendo fuori l’Inter che perde l’occasione di difendere il titolo dopo due anni consecutivi di vittorie.

Inzaghi nel mirino dopo Inter-Bologna: ecco i commenti su X

L’Inter di Simone Inzaghi è stata così eliminata dalla Coppa Italia e i commenti su Twitter sono stati i più disparati. I nerazzurri e il loro allenatore sono finiti nel mirino di alcuni tifosi e non solo, mentre altri hanno preso le difese della gestione tecnica. Su X ad esempio, c’è chi ha affermato: “Lautaro ha riposato in Champions e l’Inter ha perso la possibilità di fare prima nel girone per poi fargli giocare 100 minuti in Coppa Italia“.

Una critica, non troppo velata ad Inzaghi, ma c’è anche chi dice: “L’Inter ha rispettato la Coppa Italia con una prestazione di altissimo livello. Inzaghi ha rispettato i giocatori, titolari e panchinari, mandando in campo una squadra vera. Certi tifosi non rispettano l’Inter, i suoi giocatori e sul suo allenatore, che danno sempre il massimo“. Inoltre, c’è anche chi ironizza sui trofei stagionali: “Mi sa’ che quello che pensava di fare il triplete è stato Inzaghi“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Lautaro ha riposato in champions e l'Inter ha perso la possibilità di fare prima nel girone per poi fargli giocare 100 minuti in coppa italia IL GRANDE Limone Inzaghi — Nunsiamai (@Nonsainiente8) December 21, 2023

E quindi anche l'Inter del demone Inzaghi, non farà il double campionato coppa italia.

D'altronde è roba per pochi,soprattutto farlo per 4 stagioni di fila.. 🐐 pic.twitter.com/qVH6sG3C5Y — Giuseppe 砂瀑の我愛羅 (@giuseppeJ1306) December 21, 2023

Mi sa' che quello che pensava di fare il triplete è stato Inzaghi ..

Solo così si spiega il fatto che abbia lasciato Lautaro in campo — Julio a.c (@ZaLatan23) December 21, 2023