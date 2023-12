Miranda al Milan a gennaio: arriva l’annuncio dalla Spagna

Dalla Spagna sono sicuri: Miranda sarà un nuovo giocatore del Milan. La società rossonera prepara dunque il rinforzo difensivo per Pioli

Il Milan, grazie alle tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato, sembra essersi messo definitivamente alle spalle il momento negativo e ora vuole continuare su questa strada in modo da non perdere ulteriore terreno dal primo posto. L’obiettivo dei rossoneri è competere fino alla fine per lo scudetto e per arrivarci sarà fondamentale il mese di gennaio con il conseguente mercato di riparazione.

La società rossonera infatti vuole rinforzare la rosa a disposizione di Pioli e tra i reparti maggiormente attenzionati troviamo la difesa. Nelle ultime settimane, il Milan ha dovuto fare i conti con una vera e propria emergenza difensiva a tal punto da dover mettere Theo Hernandez al fianco di Tomori. Considerando gli infortuni di Thiaw e Kalulu, la società vuole portare nuovi innesti per il reparto arretrato in modo da vivere una seconda parte di stagione nel migliore dei modi.

Tra i nomi monitorati dalla dirigenza non possiamo non andare a menzionare Juan Miranda; il classe 2000, in forza al Betis, sta disputando una stagione decisamente positiva con quindici partite tra tutte le competizioni e un gol realizzato. Terzino sinistro che può essere impiegato anche come difensore centrale, Miranda si distingue per ottima fisicità e la capacità nel gioco aereo. Il suo eventuale arrivo aiuterebbe la difese rossonera: da questo punto di vista sembrano esserci importanti novità

Miranda verso il Milan: via libera a gennaio

Il contratto del difensore scade il prossimo trenta giugno e questo significa che il Betis ha solo la sessione invernale di mercato per ricavare qualcosa dalla sua cessione. L’obiettivo del club era quello di non lasciarlo partire ma la trattativa per il rinnovo non ha prodotto i risultati sperati dalla squadra spagnola.

Stando a quanto riportato da Todofichajes, il difensore si trasferirà al Milan nel prossimo mese di gennaio. Dal punto di vista economico si parla di una cifra vicina ai quattro milioni di euro. L’avventura di Miranda con la maglia del Betis dunque sembra avvicinarsi alla conclusione con il classe 2000 pronto ad aiutare i rossoneri nella seconda parte di stagione.

La voglia di lottare per lo scudetto, la Coppa Italia e l’Europa League dove i rossoneri possono regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi. Miranda rappresenterebbe il tassello perfetto per rinforzare una squadra che, nelle ultime settimane, ha dovuto affrontare una vera e propria emergenza difensiva. Gennaio si avvicina e il Milan si prepara ad essere grande protagonista nella sessione invernale di mercato.