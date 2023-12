Dopo la Juve è rinato: Gilardino si affida ancora a lui

Dopo la partita con la Juventus, Gilardino si ritrova con una certezza in più: si affiderà a lu anche contro il Sassuolo.

Buone notizie in casa Genoa in vista della sfida contro il Sassuolo in programma domani alle 18:30 al Mapei Stadium: Gilardino, se da una parte dovrà ancora fare i conti con due pesantissime assenze in attacco come quelle di Retegui e Messias, dall’altra parte può contare su un ragazzo che nella prima parte di stagione ha un po’ faticato ma che, nell’ultima gara contro la Juventus, si è messo in mostra.

Stiamo infatti parlando di Ekuban, talentuoso ragazzo ghanese alla sua terza stagione con la maglia dei rossoblu. È suo, infatti, l’assist per il gol di Gudmundsson che ha pareggiato i conti settimana scorsa contro la Juventus e che ha permesso al Grifone di portare a casa un punto a dir poco fondamentale per la classifica. Sebbene abbia trovato spazio soprattutto a partita in corso quest’anno, la sua velocità e le sue idee sono comunque state molto utili per la squadra, sebbene il gol non sia ancora arrivato.

Gilardino, vista l’ottima prestazione contro i bianconeri, potrebbe concedergli ulteriore fiducia, anche in virtù delle assenze, per cercare di sbloccarlo anche sotto il punto di vista realizzativo.

Genoa, Ekuban titolare con il Sassuolo? Il punto su Retegui e Messias

Ekuban sembra essere sempre più sicuro di una maglia da titolare anche contro il Sassuolo, nella speranza che questa possa essere la partita decisiva affinché si sblocchi e torni al gol. Se, da una parte, le assenze là davanti sono pesanti, dall’altra parte l’attaccante classe 1994 potrebbe farle sentire di meno.

Ad oggi, infatti, sia Retegui che Messias sono ancora ai box ma proveranno, come riporta Gazzetta dello Sport, a recuperare in extremis per l’ultima partita in programma in questo 2023, quella contro l’Inter tra le mura amiche.