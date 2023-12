Zoppica alla cena di Natale: non c’è pace per il Milan

Continua l’emergenza in casa Milan: arrivano ancora brutte notizie per Stefano Pioli in vista della trasferta di campionato contro la Salernitana

Il Milan è ripartito in campionato e venerdì sarà impegnato nella trasferta contro il fanalino di coda Salernitana, che ieri ha riaccolto in dirigenza Walter Sabatini.

Stefano Pioli vuole trovare continuità di risultati e accorciare il gap in classifica da Inter e Juventus, con l’obiettivo di rientrare in corsa per la lotta scudetto. Le due vittorie con Newcastle in Champions e Monza hanno ridato fiducia al gruppo rossonero, anche se continua la sequela di infortuni che complica maledettamente i piani di Pioli. Contro i brianzoli domenica si sono fermati Okafor e Pobega, con quest’ultimo che rischia l’operazione e un lungo stop calcolabile intorno ai due mesi.

Milan, slitta il rientro di Musah: Pioli ancora nei guai

Intanto per la trasferta di Salerno potrebbero rientrare nella lista dei convocati dopo diverse settimane Sportiello e Pellegrino, mentre non arrivano buone notizie da Yunus Musah.

Il centrocampista classe 2002 aveva rimediato un problema muscolare prima della sfida di Newcastle e ha saltato l’ultimo impegno in campionato con il Monza. Il guaio di Musah sarebbe più grave del previsto e il nazionale statunitense – come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ – salterà anche la gara con la Salernitana. Ieri alla cena natalizia del Milan l’ex Valencia era ancora vistosamente zoppicante e lo staff medico rossonero proverà a rimetterlo a disposizione di Pioli per l’ultima gara dell’anno del 30 dicembre contro il Sassuolo. Emergenza infinita a Milanello: non c’è pace per Pioli.