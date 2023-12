Milan, nuova emergenza: le ultime su Pobega e Musah | CM.IT

Il Milan deve fare i conti con una nuova emergenza a centrocampo: un altro calciatore saluta il 2023

Non c’è pace in casa Milan. La squadra di Stefano Pioli deve fare i conti ancora con gli infortuni.

Tommaso Pobega, come ipotizzato nei giorni scorsi va verso l’operazione. Come appreso da Calciomercato.it, domani si sottoporrà ad un nuovo consulto medico per capire come operare. La possibilità andare sotto i ferri è praticamente certa: i tempi di recupero rischiano così di essere di 3-4 mesi.

Una brutta notizia per il Milan che deve fare i conti anche con l’infortunio di Musah. Il centrocampista americano, alle prese con un problema muscolare, va verso il forfait contro la Salernitana, ma c’è la possibilità che salti anche il Sassuolo, ci proverà ad esserci ma può davvero dire addio al 2023

Con Rade Krunic, sempre più ai margini, e con Ismael Bennacer, che va vero la convocazione per la Coppa d’Africa, scalda i motori il giovane Zeroli, che si sta allenamento con la prima squadra. Dopo Camarda, Simic e Bartesaghi anche il centrocampista di Abate è pronto a fare il suo esordio. Venerdì, contro la Salernitana, dal primo minuto, potrebbe toccare a Bennacer giocare dal primo minuto con Reijnders e Loftus-Cheek.