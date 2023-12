Lavezzi in ospedale, è giallo: la ricostruzione ufficiale

Ezequiel Lavezzi finisce in ospedale, incidente occorso al ‘Pocho’ in Uruguay: ecco che cosa è successo

Momenti di apprensione per i fan di Ezequiel Lavezzi. Il ‘Pocho’, indimenticato attaccante di Napoli e Psg, è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente occorsogli in Uruguay, a Punta del Este. Con un ‘giallo’, in queste ore, sull’esatta dinamica dell’accaduto.

Alcune ricostruzioni circolate avevano parlato di un possibile accoltellamento a seguito di una lite familiare. Ufficialmente, però, la versione diffusa dalle forze dell’ordine, come riportato dal portale ‘C5N’, smentisce tutto ciò. Non risultano denunce alcune da parte della famiglia. Lavezzi è stato trasportato in ospedale con una frattura alla clavicola. Non è stato chiarito come sia avvenuto l’incidente, la cosa importante è che le condizioni del 38enne argentino non destino particolare preoccupazione al momento.